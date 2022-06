Hollywood devrait connaître les faits et faire preuve de respect envers les peuples autochtones

Au cours des dernières années, le Canada est devenu un point de contact pour les stars hollywoodiennes désireuses de démontrer leurs accessoires écologistes. Motivées par des engagements envers la durabilité, tout en déclarant publiquement leur soutien aux peuples autochtones, des célébrités comme Leo DiCaprio, Neil Young, Mark Ruffalo et Jane Fonda se sentent libres de faire la leçon aux Canadiens sur les questions environnementales et leur traitement des peuples autochtones.

L’engouement pour la célébrité signifie que les déclarations d’Hollywood reçoivent une attention médiatique démesurée. Une célébrité qui a peu ou pas de liens avec le Canada, et encore moins avec les communautés autochtones, obtient 100 fois plus de couverture qu’un chef des Premières Nations qui parle au nom de sa communauté. Cela fait mal que le commentaire puisse être si mal informé et destructeur de ce vers quoi nous avons travaillé. Les notions simplistes – le développement des ressources est mauvais, tous les peuples autochtones s’opposent aux projets pétroliers et gaziers – peuvent être complètement à côté de la plaque, mais cela ne décourage pas les étoiles.

Mark Ruffalo a dénoncé le Coastal Gas Link Pipeline et le gouvernement canadien pour avoir ignoré les peuples autochtones. C’était totalement inexact. Le pipeline bénéficie du soutien des 20 Premières nations le long de son tracé. Les communautés autochtones achètent une participation de 10 % dans le projet et espèrent acheter une part encore plus importante. Des centaines de membres des Premières Nations et des dizaines d’entreprises autochtones sont employés par le projet. Nos collectivités recevront des millions de dollars en avantages, ce qui améliorera les conditions de notre peuple.

Tout le monde ne soutient pas le pipeline et d’autres projets. En cela, nos communautés sont comme toutes les autres. Mais contrairement aux opposants à l’oléoduc, les dirigeants des Premières nations bénéficient du soutien prédominant de leur peuple, qui s’exprime ouvertement lors de réunions ou d’élections de chefs et de conseils. Les critiques, quant à eux, n’ont pas obtenu un large soutien dans une seule communauté de pipelines. Au lieu de cela, ils trouvent la faveur principalement parmi les sympathisants urbains, les organisations environnementales internationales et, oui, les stars d’Hollywood. Aucune de ces personnes ne vivra avec les conséquences de leurs interventions, qui ne promettent que plus de pauvreté et de dislocation culturelle.

Il n’y a pas que la construction de pipelines en cours sur nos terres. Nos communautés sont largement impliquées dans la pêche commerciale, la foresterie, l’exploitation minière et d’autres projets d’infrastructure, qui répondent tous à nos normes environnementales rigoureuses et procurent des avantages substantiels à nos communautés.

Nous avons refusé des projets qui ne répondaient pas à nos exigences — par exemple, le projet de pipeline de bitume Northern Gateway — et nous avons consacré des années à comprendre les impacts locaux et mondiaux des projets entrepris sur nos terres. Les communautés des Premières Nations explorent également la production d’énergie géothermique, investissent dans des lignes de transport d’électricité et concluent des contrats liés à des projets miniers, hydroélectriques et autres. Pour la première fois depuis plus de 100 ans, nous partageons la prospérité nationale, quoique toujours à un faible niveau.

Nous avons travaillé dur pour obtenir le pouvoir de gérer nos terres et de déterminer notre avenir, passé des années devant les tribunaux pour garantir nos droits. Nous avons fait pression sur les politiciens et établi des liens avec les gouvernements, les entreprises et les peuples non autochtones. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones a maintenant force de loi au Canada et dans la province de la Colombie-Britannique; il reconnaît ce que les célébrités ne reconnaissent pas, à savoir que les communautés autochtones ont le droit d’utiliser leurs terres traditionnelles comme elles le souhaitent.

Nous n’avons pas entrepris cette lutte uniquement pour être sermonnés par des célébrités non autochtones qui ne nous ont jamais rencontrés et n’ont même pas visité nos communautés avant de nous dire quoi faire.

Les peuples autochtones ont un terme pour désigner les étrangers qui nous disent quoi faire en matière de développement. Ce sont des colonisateurs de l’environnement – involontairement les héritiers de leurs prédécesseurs destructeurs : missionnaires, responsables gouvernementaux et ingénieurs sociaux, qui croyaient tous savoir ce qui était le mieux pour notre peuple et, paternalistes dans l’âme, n’ont pas hésité à nous exhorter à suivre leur exemple.

Les premiers colonisateurs avaient tort, et nous avons payé un prix énorme pour leur arrogance. Les gens d’Hollywood reprennent une pièce familière et malheureuse, avec une fin qui ne fait qu’augmenter la marginalisation de notre peuple et érode nos langues et nos cultures. On a du mal à croire que c’est vraiment ce que les célébrités pensent qu’elles font.

Nous souhaitons que ces personnalités médiatiques viennent au Canada et passent du temps dans nos communautés. Ils seraient, nous le soupçonnons, surpris. Notre engagement envers la protection de l’environnement, à la fois local et mondial, est ininterrompu. Nous sommes forts d’esprit et de culture, et fiers de ce que nos gens ont fait pour planifier leur avenir. Nous nous engageons dans le développement économique pour donner à nos communautés l’argent dont nous avons besoin pour reconstruire les langues, renforcer les relations avec la terre et redonner santé et joie aux personnes qui souffrent depuis trop longtemps.

Les communautés autochtones se débarrassent des chaînes de la dépendance à l’aide sociale, déterminées à se débarrasser du gouvernement, s’efforçant de se remettre de siècles de colonisation et d’ingérence extérieure. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est que plus de peuples non autochtones nous disent quoi faire de notre terre, de ses ressources et de notre avenir.

Hollywood, nous vous demandons de prendre le temps de venir nous rendre visite, témoin des transformations en cours. Découvrez comment nous faisons en sorte que le développement des ressources économiques et naturelles fonctionne pour nos communautés – vraiment pour la première fois dans l’histoire post-colonisation. Aller au-delà des notions simplistes des peuples autochtones et de l’action environnementale. Vous recevrez un accueil chaleureux. Vous changerez d’avis sur l’utilisation future de nos terres.

En attendant, veuillez cesser de prétendre parler au nom des peuples autochtones ou que vous savez ce qui est le mieux pour nos communautés. Nous pouvons très bien le faire pour nous-mêmes.

