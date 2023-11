Hollywood dépeint toujours les Latinos avec les mêmes stéréotypes fatigués

En 2022, près de 60 % des personnages principaux latinos des meilleurs films hollywoodiens étaient décrits comme des criminels. Quarante pour cent étaient décrits comme étant en colère et plus de 30 % étaient sexualisés. Et plus d’un quart ont été présentés uniquement comme le relief comique de leur film, souvent face à un personnage blanc plus tridimensionnel. Pour ajouter l’insulte à l’injure, bon nombre de ces personnages sont souvent décrits comme des Latinos étrangers, ce qui accentue encore davantage l’altérité et la marginalisation des Latinos aux États-Unis.

La persistance de ces stéréotypes néfastes et de ces tropes fatigués fait partie des nombreuses conclusions flagrantes d’une nouvelle étude sur la représentation latino-américaine dans les grands films hollywoodiens. Ou plus précisément, le rapport de l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud porte en réalité sur l’invisibilité persistante des Latinos sur grand écran. Et ce, malgré le fait que 20 % des Américains s’identifient comme hispaniques/latinos lors du dernier recensement américain. À Los Angeles, où sont prises de nombreuses décisions concernant ces films, près de 50 % de la population s’identifie comme hispanique/latino.

Depuis 2007, le groupe collecte chaque année des données sur les 100 films hollywoodiens les plus rentables et détaille qui est représenté devant et derrière la caméra. Leur dernier rapport, publié lundi, est la troisième fois que le groupe approfondit spécifiquement la représentation latino-américaine – et pratiquement rien n’a changé, selon les données. En fait, certains d’entre eux, comme la prévalence des personnages principaux latino-américains stéréotypés, se sont en fait aggravés ces dernières années, a constaté le groupe.

Image ouverte modale Acteurs et écrivains latinos lors d’un piquet de grève sur le thème latino en juillet lors des grèves de la WGA et de la SAG-AFTRA. (Photo AP/Mary Altaffer)

Le rapport suggère que trop souvent, les Latinos sont soit stéréotypés dans les grands films, soit ne sont pas du tout à l’écran. Le rapport, qui utilise la catégorie de recensement hispanique/latino par souci de cohérence, a révélé qu’en 2022, seulement 5 % des personnages principaux des 100 films hollywoodiens les plus rentables étaient hispaniques/latinos, et 5,8 % de tous les personnages parlants étaient hispaniques/latinos. Latino. Plus de 40 % des films en 2022 ne comportaient aucun personnage hispanique/latino.

Ces chiffres ont à peine bougé depuis 2007, selon les données. Une exception majeure a été 2021, la seule année où le pourcentage de personnages hispaniques/latinos dans les meilleurs films a dépassé 10 %, grâce à la sortie de trois grands films avec des protagonistes hispaniques/latinos : « West Side Story », « In the Heights » et “Enchanté.”

« Il y a un manque clair et persistant d’histoires centrées sur les acteurs hispaniques/latinos et les Expérience hispanique/latino », a déclaré l’auteur principal du rapport, Ariana Case, dans un communiqué de presse. “Malgré la profusion de talents issus de cette communauté, il existe une nette réticence de la part de l’industrie du divertissement à développer et à diffuser ces histoires.”

Les chiffres sont encore plus bas pour les Latinos aux identités intersectionnelles, tels que les Afro-Latinos, les Latinos LGBTQ et les Latinos handicapés, ce qui montre un manque de variété et de nuance lorsqu’il s’agit d’histoires latinos des grands studios hollywoodiens.

Le manque persistant de progrès en matière de représentation signifie que très peu de stars et de cinéastes latino-américains ont la chance d’avoir une quelconque longévité dans leur carrière à Hollywood. Par exemple, de 2007 à 2022, seuls 14 personnages principaux ou co-principaux de films majeurs ont été joués par des acteurs hispaniques/latinos de 45 ans et plus, selon les données du groupe. Seuls cinq de ces personnages étaient des femmes – et trois d’entre eux étaient interprétés par un seul acteur : Jennifer Lopez.

Image ouverte modale Jennifer Lopez à la première à Los Angeles de “The Mother” de Netflix en mai. (Photo d’Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) Axelle/Bauer-Griffin via Getty Images

Comme ce type de recherche le démontre régulièrement, le manque de représentation à l’écran va de pair avec un manque de représentation derrière la caméra. En 2022, seulement 3,5 % des réalisateurs des 100 films les plus rentables étaient hispaniques/latinos, selon l’étude. Ces chiffres sont tout aussi faibles pour d’autres rôles décisionnels clés dans les films, tels que les producteurs et les directeurs de casting.

Avoir des Latinos en position de pouvoir fait une différence substantielle. Par exemple, les chercheurs ont découvert que dans les films avec des directeurs de casting hispaniques/latinos, les hispaniques/latinos remplissaient 12,6 % des rôles parlants, contre seulement 5,2 % des rôles dans les films avec des directeurs de casting non hispaniques/latinos.

Enfin, l’étude a également examiné de plus près quels types de soutien institutionnel ont reçu les films récents avec des protagonistes hispaniques/latinos. En 2021 et 2022, les films avec des protagonistes hispaniques/latinos avaient des budgets de production et de marketing médians inférieurs à ceux des films avec des protagonistes non hispaniques/latinos. Alors que les créateurs hispaniques/latinos travaillent sans relâche pour raconter leurs histoires, ils manquent souvent de soutien institutionnel et de plateformes majeures pour leur travail.

Comme les années précédentes, le rapport se termine par un large éventail de solutions. Ils vont des studios et des sociétés de production qui envisagent davantage de cinéastes latino-américains pour des opportunités de réalisation, aux directeurs de casting et aux agents artistiques défendant les acteurs latinos, aux festivals de films programmant davantage de films dirigés par des latinos et créant des initiatives pour soutenir les cinéastes latinos émergents, aux philanthropes lançant des fonds spécifiquement pour Projets dirigés par des Latinos. Ou à tout le moins, davantage de personnes ayant beaucoup de pouvoir à Hollywood devraient investir leur nom et leur argent dans des projets de cinéastes latino-américains. Quelle que soit l’approche adoptée, les chercheurs soulignent à plusieurs reprises qu’il est temps de trouver des excuses à l’inaction des leaders de l’industrie.