Hollywood achète plus de droits de livres que jamais

Avec la combinaison de clubs de livres de célébrités (Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jenna Bush Hager et d’autres en ont chacun un) et un nombre apparemment infini de services de streaming à la recherche de contenu, de plus en plus de livres qui arrivent sur les étagères ces jours-ci sont optés pour la télévision et les films. Et pas seulement optionnels, ils sont en fait fabriqués.

C’est un plus pour les deux industries. Par exemple, Hulu a eu un succès avec « The Handmaid’s Tale », puis le livre de Margaret Atwood, initialement publié en 1985, a repris son envol. « The Queen’s Gambit », a été un succès récent pour Netflix, et a remis à nouveau le roman de 1983 sur le radar des gens.

«Bridgerton», «Lupin» et «Firefly Lane», tous sur Netflix, étaient des émissions basées sur des livres, qui sont maintenant des best-sellers.

« En fait, dirigé par ‘Bridgerton’, la moitié des 10 meilleurs titres de la liste des meilleures ventes du New York Times ce mois-ci sont des livres liés à la série Netflix », a déclaré un porte-parole de Netflix à CNN, ajoutant que « Bridgerton » était devenu le plus grand de Netflix. série, « la popularité des romans » Bridgerton « de Julia Quinn a explosé [and] à un moment donné, cinq livres de la série figuraient sur la liste des meilleures ventes du New York Times. «