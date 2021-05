Hollywood a une nouvelle façon de dramatiser la dépendance

Vient ensuite la prémisse. Il y a une injection mensuelle, explique le médecin, qui «vous immunise essentiellement contre les planes», bloquant les récepteurs opioïdes du cerveau derrière une cage chimique que même l’héroïne ne peut pas pénétrer. Mais il y a un hic. Avant de recevoir cette injection de naltrexone, Molly doit rester sans opioïde pendant une semaine; sinon, cela pourrait précipiter une maladie grave. Molly redoute cette épreuve: «Encore quatre jours? Sérieusement? » On voit une série de vignettes tendues entre mère et fille, avec Molly, interprétée par Mila Kunis, hurlant à Deb, interprétée par Glenn Close: «Je suis tellement désolé que ma toxicomanie soit si incroyablement difficile pour toi!»

Les premiers mots de la bande-annonce du film, prononcés sur un piano inquiétant, viennent d’un médecin au sombre pronostic. «Je vais me mettre au même niveau, Molly», dit-il. «Les opioïdes ont un taux de rechute de 97%.» C’est une exagération, mais cela a son effet sur Molly et sa mère, Deb. Deb est un cerf dans les phares, les yeux ridés par des années d’inquiétude et de méfiance. Molly ressemble à Kurt Cobain en maquillage zombie: flanelle déboutonnée, monture squelettique, yeux enfoncés, cheveux décolorés, teint pâle. «Vous avez traversé cela 15 fois», dit le médecin, puis il y a une coupure rapide de Molly dans un lit jumeau, des contractions en position fœtale, se retirant des opioïdes.

Selon les données provisoires du CDC, plus de 90000 Américains sont morts d’une overdose de drogue entre octobre 2019 et septembre 2020, le taux le plus élevé jamais enregistré. Les drames sur les dépendances derrière ce nombre peuvent ne pas être amusants à regarder, mais ils se sentent nécessaires, étant donné le profond chagrin du monde réel qu’ils représentent. Les statistiques nous font prendre conscience d’une crise; l’art peut nous aider à le métaboliser.

Et pourtant: lorsque cette bande-annonce du dernier drame de toxicomanie d’Hollywood – Kunis et Close dans «Four Good Days» – est apparue et que mon fil Twitter s’est éclairé de commentaires, la plupart étaient mordants. «Il y a beaucoup de mauvais films sur la toxicomanie, et celui-ci semble prêt à tous les faire sortir de l’eau», a tweeté un médecin urgentiste de l’Ohio. « J’ai regardé ça en sourdine et mon dieu … les angles de caméra et l’éclairage sont tous les clichés des films de dépendance jamais », a répondu un autre avocat.

C’était Twitter. Dans les commentaires YouTube, j’ai trouvé un univers parallèle. « La bande-annonce m’avait en larmes, pour savoir si vous ou quelqu’un que vous aimez avez été confronté à un type de dépendance », a écrit un commentateur. «Ces 4 premiers jours sont littéralement les pires», a déclaré un autre. «C’est un si bon concept.»

Hollywood a produit de nombreuses histoires vivantes de débauche de drogue, en particulier sur l’héroïne. Dans les années 1990, «The Basketball Diaries» et «Trainspotting» montraient au public des personnages qui s’injectaient de l’héroïne dans les enfers minables de New York et de Glasgow. Dans les années 1970, vous aviez des histoires comme «The Panic in Needle Park», dans laquelle Al Pacino joue un héroïnomane de Manhattan qui tombe amoureux d’une jeune femme innocente et la rend accro aussi.

Aujourd’hui, de nombreux films sur la drogue ont une ambiance différente. Ils ont lieu non pas dans les villes, mais dans les banlieues huppées ou dans les zones rurales, et ils racontent leurs histoires non pas du point de vue des consommateurs de drogue, mais de leurs proches terrifiés. Comme «Ben Is Back», «Beautiful Boy» et «Hillbilly Elegy» – quelques-unes des autres balançoires d’Hollywood à l’ère des opioïdes – «Four Good Days» est finalement un drame familial sur le pouvoir et les limites de l’amour d’une mère.

La dynamique familiale de Close and Kunis a le genre de vraisemblance brute que seuls des acteurs talentueux peuvent recréer. Mais si quelque chose ici devait être loué pour son réalisme, ce ne serait pas le drame; ce serait l’ennui. Entre des scènes à la fois poignantes et prêches, Molly languit dans la maison de banlieue de sa mère, fumant des cigarettes sans joie dans une chaise en plastique dans le garage. Kicking héroïne implique des niveaux d’ennui écrasants, fatigués mais bien éveillés, aucun espoir de se sentir à l’aise; ils appellent cela «donner des coups de pied» à cause de la façon dont vos jambes deviennent étroites et agitées. Quand Molly ne fume pas dans le garage, elle se tourne les pouces, attendant son heure.