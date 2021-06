Hollywood A-lister semble méconnaissable avec une grosse barbe touffue dans le nouveau drame captivant de la BBC The North Water

Le nouveau drame captivant de la BBC, The North Water, voit une vedette hollywoodienne se transformer totalement avec une grande barbe touffue.

Situé à Hull et sur la banquise de l’Arctique à la fin des années 1850, The North Water est basé sur le roman acclamé de Ian McGuire.

Une vedette d’Hollywood s’est transformée pour le nouveau drame de la BBC The North Water[/caption]

La série en cinq parties raconte l’histoire de Patrick Sumner, un ex-chirurgien de l’armée en disgrâce qui s’engage comme médecin de bord pour une expédition de chasse à la baleine dans l’Arctique.

Mais la férocité des éléments n’a d’égale que la violence de ses coéquipiers, avec Drax, un harponneur et une force de la nature nettement brutale.

Alors que le véritable objectif de l’expédition devient clair, la confrontation entre les deux hommes éclate, les emmenant dans un voyage loin de la terre ferme et au-delà des amarres sûres de la civilisation.

Colin Farrell joue Drax, et l’Irlandais a l’air presque méconnaissable avec des mèches sombres plus longues et une grande barbe touffue, déguisant ses beaux traits.

Colin Farrell joue un personnage brutal appelé Drax[/caption]

La star a l’air méconnaissable avec sa grosse barbe[/caption]

L’Irlandais est généralement rasé de près avec de courtes mèches[/caption]

Il joue aux côtés de Jack O’Connell, qui joue Patrick, tandis que le casting comprend également la star de Line of Duty et Time, Stephen Graham.

Le travail de localisation de North Water a eu lieu principalement dans l’Arctique, en tirant sur les mers gelées au nord de l’archipel du Svalbard.

L’équipe de distribution et de production a navigué jusqu’à 81 degrés au nord pour filmer des séquences dans la banquise, le point le plus au nord qu’on pense qu’une série dramatique ait jamais filmé auparavant.

Le casting comprend également Tom Courtenay, Peter Mullan, Sam Spruell et Roland Møller.





NICK MUR

Le tournage a eu lieu sur les mers gelées au nord de l’archipel du Svalbard[/caption]

Stephen, 47 ans, a récemment reçu des éloges pour son rôle dans le drame de la BBC Time, aux côtés de Sean Bean.

Pendant ce temps, Colin, 45 ans, a été photographié à Glasgow cette semaine aux côtés de Robert Pattinson pour filmer les scènes finales de The Batman.

The North Water sera diffusé sur BBC Two et BBC iPlayer cet automne.