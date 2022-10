Hollywood A-lister semble méconnaissable avec des cheveux gris et une barbe touffue pour un nouveau rôle au cinéma

LIAM Hemsworth a l’air complètement différent dans son dernier rôle – alors qu’il fait ses débuts avec les cheveux gris.

L’acteur, 32 ans, est à l’affiche du nouveau thriller Poker Face, et apparaît avec une barbe touffue – bien loin de son regard pointu habituel.

Stan

Liam Hemsworth est très différent dans son nouveau film Poker Face[/caption]

Getty

L’acteur est généralement bien entretenu et beaucoup plus jeune[/caption]

Poker Face, qui est réalisé par et met en vedette Russell Crowe, sera présenté en première sur le service de streaming australien Stan le mois prochain.

Le film présente également la belle-sœur de Liam, Elsa Pataky, et la star de Neighbours, Daniel MacPherson.

Poker Face voit Russell jouer Jake, un milliardaire technologique qui rassemble ses amis d’enfance dans son domaine de Miami pour ce qui se transforme en une partie de poker à enjeux élevés.

Ces amis ont une relation amour-haine avec l’hôte, un maître joueur/planificateur, et il a concocté un plan élaboré conçu pour apporter une certaine justice à chacun d’eux.

En savoir plus sur Russel Crowe GAGNER DE L’ARGENT Russell Crowe fait un don de 5 000 £ pour sauver une librairie touchée par l’enfer du coût de la vie LE RETOUR DES GLADIATEURS Découvrez si Russell Crowe revient dans Neighbours pour la finale

Cependant, Jake se retrouve à repenser sa stratégie lorsque son manoir de Miami est dépassé par un dangereux envahisseur de maison dont les emplois précédents se sont tous soldés par un meurtre et un incendie criminel.

Parlant du projet, Russell a précédemment déclaré à Daily Mail Australia : “C’était un projet assez extrême pour moi, qui est apparu très rapidement sur mon radar.

«Réécriture et casting sur une période de cinq semaines alors que la ville est entrée en confinement. Essayer de gérer des ressources et des personnes sans la capacité habituelle de se rencontrer et de parler fréquemment pendant plusieurs mois comme vous le feriez normalement en pré-production sur un film a certainement mis en place des pressions inhabituelles.

“D’une manière ou d’une autre, cependant, ces pressions ont joué en faveur du film et ont sorti le sujet d’un certain domaine de la fantaisie et l’ont ancré dans une réalité.”