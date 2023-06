Hollyoaks Nikki Sanderson a l’air aimée de son ex-petit ami star du savon alors qu’elle profite du soleil à Manchester

La star de HOLLYOAKS, Nikki Sanderson, rayonnait en se promenant au soleil avec son petit ami acteur.

La star de Channel 4, 39 ans, avait l’air heureuse alors qu’elle sortait à Manchester avec son ancien partenaire star du savon Anthony Quinlan, 38 ans.

Nikki a brossé ses mèches brunes dans un chignon et a opté pour un gilet blanc et un short en jean alors qu’elle affrontait la chaleur.

Elle a complété son look décontracté avec une paire de baskets et un sac à main noir.

L’élégante personnalité de la télévision a ensuite accessoirisé d’énormes lunettes de soleil et des colliers à pendentif.

La star du feuilleton a tenu la main d’Anthony alors qu’ils traversaient une route dans le centre-ville animé.

Ils étaient tous souriants alors qu’ils partageaient une conversation lors d’un rare moment de congé.

Le couple a commencé à se fréquenter l’année dernière.

Ils ont partagé un extrait rare d’un rendez-vous amoureux alors qu’ils visitaient le Winter Wonderland de Hyde Park.

Récemment, Nikki a séduit en posant dans un bikini à imprimé léopard.

Pendant ce temps, le couple a prouvé que les couples qui s’entraînent ensemble restent ensemble en montrant leurs corps déchirés dans un selfie Instagram.

Lors de sa conversation avec The Sun l’année dernière, Anthony s’est exclusivement ouvert à The Sun sur la relation florissante du couple.

Anthony a avoué: « Je l’ai toujours aimée [Nikki.] Elle est méga sexy, non ? »

Mais malgré cela, le couple était ami depuis longtemps avant que quelque chose ne se passe entre eux.

« Nous nous connaissons depuis des années », a déclaré Anthony.

«Il y avait des rumeurs que nous avons rencontrées au gymnase, dont nous avons un peu ri.

«Je me suis glissé dans les DM et c’était tout. J’ai eu la chance d’avoir un rendez-vous et le reste appartient à l’histoire.

En parlant de son autre moitié, Anthony, épris, s’est exclamé : « Tout ce que je peux dire, c’est que je suis vraiment, vraiment heureux et c’est une fille très spéciale. Elle est charmante. »

Anthony, qui est devenu célèbre en tant que Gilly Roach dans le feuilleton Hollyoaks de Channel 4, a récemment joué le rôle de Peter Barton dans Emmerdale d’ITV.

Il a quitté Emmerdale en 2019 pour lancer BoxedOff, une entreprise qui fournit des suppléments et des nutriments à base de plantes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de mise en forme.

Nikki a commencé comme Candice Stowe dans Coronation Street avant de jouer Maxine Minniver dans Hollyoaks.

