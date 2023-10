Hollyoaks met en vedette Claire Cooper et la fille d’Emmett J Scanlan transportée d’urgence à l’hôpital

L’actrice de HOLLYOAKS Claire Cooper a révélé une urgence médicale « difficile » troublante qui a vu son bébé transporté d’urgence à l’hôpital.

En novembre, la star de Channel 4, 42 ans, et son mari, l’acteur irlandais Emmett J Scanlan, 44 ans, ont révélé l’arrivée de leur deuxième enfant, Fiáin-Luna.

L’actrice de Hollyoaks Claire Cooper a parlé des moments « difficiles » après que sa fille a été transportée d’urgence à l’hôpital[/caption] Instagram

Claire, star de Channel 4, est maman de deux enfants[/caption] Alamy

Claire et son mari, l’acteur Emmett J Scanlan, ont accueilli leur fille, Fiáin-Luna, en novembre[/caption]

Le couple est déjà parent d’un fils, Ocean-Torin.

Claire, la préférée de Hollyoaks, a mis en ligne une photo déchirante montrant sa petite fille à l’hôpital, câlinant un ours en peluche.

Elle semblait dormir alors qu’elle se rétablissait dans un lit de camp dans sa salle d’hôpital.

Dans sa légende émouvante, Claire a déclaré aux fans d’Instagram : « Nous avons eu un début de week-end très difficile, je suis tellement heureuse que notre petit amour soit en voie de guérison, les boules de courbe sortent de nulle part et parfois ça frappe vraiment très fort. »

Elle a terminé son message avec un Emoji au cœur blessé.

On ne sait pas exactement de quoi souffre le jeune, mais les fans de la star lui enverront sans aucun doute leurs meilleurs vœux pour le rétablissement de la petite fille.

Le couple s’est rencontré lorsqu’ils travaillaient tous les deux sur Hollyoaks, Claire jouant le rôle de Jacqui McQueen et Emmett jouant l’homme d’affaires Brendan Brady.

Ils se sont mariés en 2015 et leur fils Ocean-Torin est arrivé en juillet 2020.

Cependant, le couple a fait une fausse couche déchirante l’année précédant l’arrivée d’Ocean, Emmett révélant plus tard : « En juillet de l’année dernière, nous avons perdu notre bébé et, ce faisant, ma femme s’est retrouvée à se battre pour sa vie.

«Exactement 12 mois plus tard et après 40 heures de travail avec césarienne d’urgence, Ocean-Torin est né.

«Le traumatisme que son corps et son esprit ont subi cette année-là dépasse tout ce que je peux comprendre. Impuissant, tout ce que je pouvais faire était de lui tenir la main. Et encore une fois, je suis tombé un peu plus amoureux.

Le couple s’est marié en 2015[/caption] Instagram

La star du feuilleton et l’acteur de Peaky Blinders partagent deux enfants[/caption] Productions de chaux

Claire est surtout connue pour avoir joué Jacqui McQueen de Hollyoaks.[/caption]