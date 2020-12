Jennifer Metcalfe a retrouvé l’amour après la rupture de son mariage, selon les rapports.

L’actrice de Hollyoaks, 38 ans, s’est séparée du mari de Geordie Shore, Greg Lake, au cours de l’été.

Maintenant, on prétend qu’elle sort avec l’ancienne star de Manchester United Chris Eagles.

Une source a déclaré au Sun que les deux hommes étaient «amoureux» l’un de l’autre et n’avaient commencé à se fréquenter que récemment après s’être connus pendant longtemps.

Ils ont ajouté qu’ils étaient aux «premiers stades» de leur romance.

Chris aurait lui-même vécu une scission cette année, après que lui et l’ex-fiancée Danielle Mitchinson se seraient séparés après huit ans ensemble.







L’as du foot a fait 17 apparitions pour Man United et a également joué à Bolton, Burnley, et l’avait fait à Oldham Athletic jusqu’en janvier.

The Mirror a contacté les représentants de Jennifer et un représentant a refusé de commenter The Sun.

En août, Jennifer s’est rendue sur Instagram pour annoncer sa séparation d’avec Greg.







Elle a écrit: « Greg et moi avons décidé de nous séparer à l’amiable il y a quelques mois. Nous restons amis et nous continuerons tous les deux à être heureux de coparrainer Daye et apprécierions l’intimité pendant ces périodes.

« Merci à tous ceux qui nous ont soutenus avant, pendant et après cela. »

Jennifer, qui joue Mercedes McQueen sur Hollyoaks, et la star de télé-réalité Greg ont commencé à sortir ensemble en 2012, et ils ont accueilli le «bébé miracle» Daye en 2017.









Et s’ouvrant sur la naissance dramatique en Lorraine, elle a partagé: « En ce qui concerne le travail, j’ai beaucoup apprécié. C’était un peu un défi. Ces sages-femmes sont arrivées qui étaient absolument incroyables, elles sont arrivées alors que son rythme cardiaque diminuait. Je pense que les contractions sont arrivées un peu trop tôt et ont été assez longues.

« Son rythme cardiaque a chuté et ces sages-femmes sont entrées et me tenaient la main et m’ont fait me sentir comme une super-femme. Ils ont dit: ‘Allez, tu es la meilleure pousseuse du Nord-Est’. Je ne l’ai pas su.

«Quand il est sorti, notre magnifique petit garçon, sa corde était nouée, et assez serrée aussi. On dit que cela arrive à un bébé sur 100.

« Cela ne se termine pas très bien, cela peut se terminer par une mortinaissance. C’était un nœud assez serré et cela empêche l’oxygène et la nourriture de lui arriver. Mais notre petit homme a défié toutes les chances et le voici. »