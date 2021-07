Hollyoaks commence le tournage d’un épisode entièrement noir mettant en vedette la famille Deveraux

HOLLYOAKS a commencé à filmer son épisode spécial d’une heure pour présenter son talent noir.

Le feuilleton Channel 4 diffusera un épisode spécial mettant en vedette exclusivement des acteurs noirs à l’écran et une équipe de base de talents noirs dans chaque département des coulisses.

Photos de citron vert

L’épisode révolutionnaire se concentrera sur la famille Deveraux de Hollyoaks[/caption]

L’épisode jouera un rôle central dans Black to Front de Channel 4, le projet de diversité révolutionnaire culminant avec une journée spéciale de contenu le vendredi 10 septembre.

Tout au long de la journée, Channel 4 diffusera une programmation animée par des talents noirs et mettant en vedette des contributeurs noirs, pour défendre les voix et les histoires noires, et l’incroyable talent noir qui fait, façonne et joue à la télévision britannique.

Black to Front fait partie de l’engagement continu de Channel 4 à améliorer la représentation des noirs à l’écran et hors écran. Du petit-déjeuner jusqu’à tard dans la nuit, certaines des émissions les plus emblématiques de Channel 4 mettront le talent noir au premier plan.

Hollyoaks diffusera un épisode spécial – écrit par l’écrivain de l’équipe principale de Hollyoaks Thabo Mhlatshwa – ancré autour de la famille pivot Black Deveraux.

Espérons que cela permettra à notre public de faire un voyage avec nous, de comprendre notre culture et de réaliser les principes fondamentaux qui nous rendent tous identiques.

Kelle Bryan

Ils seront rejoints par des personnages passés et présents, ainsi que de nouveaux arrivants qui devraient devenir des visages réguliers à Chester, tous joués par des talents noirs et du patrimoine noir.

Le cadre de l’épisode est une fête de famille pour l’anniversaire du révérend Walter Deveraux.

De nombreux costumes pour l’événement provenaient de détaillants noirs locaux et le concept de vêtements traditionnels a été travaillé en collaboration avec des membres de la distribution, dont Trevor Toussaint, qui joue Walter.

L’épisode présente une partition originale du célèbre compositeur londonien Bankey Ojo, qui a précédemment supervisé des drames et des publicités de haut niveau pour BET, Channel 4, Adidas et Beats by Dre.

Son approche unique du son et de la relation entre la musique et la narration est pleinement utilisée, ajoutant encore une autre couche de nuance et de puissance à un certain nombre de scénarios clés.

Une fois les différences culturelles comprises, cela peut souvent dissiper la haine, le racisme ou le sectarisme, simplement en racontant des histoires véridiques auxquelles nous pouvons tous nous identifier.

Kelle Bryan

L’actrice Kelle Bryan a déclaré: «Cet épisode de Black to Front est une célébration des traditions familiales, qui ont historiquement maintenu les familles noires et les communautés noires ensemble depuis la migration. Notre objectif est d’apporter une contribution significative à la tapisserie Black to Front soigneusement organisée par Channel 4.

« En capitalisant sur le jeune public de Hollyoaks, j’espère que cela permettra à notre public de faire un voyage avec nous, de comprendre notre culture et de réaliser les principes fondamentaux qui nous font tous pareils.

« Une fois les différences culturelles comprises, cela peut souvent dissiper la haine, le racisme ou le sectarisme, simplement en racontant des histoires véridiques auxquelles nous pouvons tous nous identifier. »





Patrick Gibson dirigera l’épisode, tandis que les quatre épisodes qui le précèderont seront réalisés par Paulette Randall, MBE.

Hollyoaks est produit par une gamme d’employés et d’indépendants. Le talent de Key Black, qui s’est joint à l’émission spéciale d’une heure, continuera à travailler sur les futurs épisodes.

À la suite de Black to Front, la production a ouvert des stages dans des départements tels que le son, les caméras, les costumes et le numérique, menant à un rôle ou à une qualification conservés, rémunérés dans ce domaine d’expertise.

Cinq nouveaux membres de la distribution dans l’épisode resteront des habitués de la série. Il y a deux guest stars noires qui se sont jointes à l’épisode unique.





