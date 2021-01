Diane Hutchinson de HOLLYOAKS est sous le choc après avoir découvert qu’elle était enceinte – avec son mari Tony ou le bébé de son père mort Edward.

La gérante du restaurant – qui est interprétée par l’acteur Alex Fletcher dans le feuilleton Channel 4 – est tombée en panne lorsqu’elle a découvert qu’elle attendait quelques heures seulement après qu’Edward lui ait laissé toute sa propriété.

La lecture du testament a laissé Verity et Tony dévastés et Diane choquée et elle a insisté sur le fait qu’elle le rejetterait.

Cependant, il ne fallut pas longtemps à Tony pour l’accuser de vouloir garder l’argent d’Edward et de le quitter.

Elle lui a dit: «Vous et les enfants représentez le monde entier pour moi.

«Et si je ne peux pas échapper à Edward parce que je le veux, je le fais vraiment. Même de la tombe, il trouve des moyens de jouer avec nous et il est juste là, il est juste là dans cet appartement.

«Comment puis-je oublier Edward quand il est partout?

«Je t’aime tellement Tony et je déteste le fait que je continue de te faire du mal mais j’essaie juste de trouver mon propre chemin à travers ça.

Plus tard, Diane a été vue en train de tenir un test de grossesse positif, en sanglotant, et alors que Verity demandait avec enthousiasme si Tony allait redevenir papa, Diane sanglota.

Elle a dit: «Peut-être, ou il pourrait être un frère. Je ne sais pas si le père est Tony ou Edward.

Les téléspectateurs étaient sous le choc.

L’un d’eux a écrit: « Même de l’au-delà de la tombe, Edward est toujours en colère et déchire Tony et Diane »

Une seconde dit: « Edward laissant toute sa propriété à Diane !!!!! »

Un autre a ajouté: « Il n’y a aucun moyen qu’Edward ait pu mettre Diane enceinte biologiquement, le bébé serait mort maintenant s’il l’avait fait parce qu’il avait frappé Diane sur la tête #Hollyoaks »