Holly Willoughby va sans soutien-gorge en robe noire alors qu’elle met le drame de This Morning derrière elle

HOLLY Willoughby a abandonné son soutien-gorge pour une robe noire dos nu incroyablement chic.

La star de la télévision était tout sourire dans un nouveau post accrocheur du compte Instagram de sa marque lifestyle Wylde Moon.

Holly Willoughby a modelé cette robe noire chic sur le compte Instagram de sa marque lifestyle

Holly avait l'air insouciante sur les images

La femme de 42 ans a affiché un sourire à pleines dents en jetant un coup d’œil par-dessus son épaule à la caméra.

Holly se tenait sur ce qui semblait être une passerelle en bois depuis sa récente escapade au Portugal.

Elle a associé un chapeau à larges bords et des lunettes de soleil à la robe noire pour un look haut de gamme.

Un fan a commenté: « Beau look chic. »

Un autre a dit: « Une vraie dame et totalement magnifique. »

Un troisième a posté: « Wow belle comme toujours. »

Sur les photos, Holly semblait avoir mis le drame This Morning derrière elle qui a vu l’ancien co-star et meilleur ami Phillip Schofield se faire virer pour une aventure secrète avec un collègue masculin beaucoup plus jeune.

Nous avons révélé que Holly avait juré de ne plus jamais parler de son vieil ami à l’antenne à la suite d’une déclaration émouvante, mais mal reçue, prononcée lundi matin.

L’Irlandais Craig Doyle est maintenant soutenu pour être le remplaçant permanent de Phillip.

Ses chances ont été réduites avec les bookmakers après que les téléspectateurs aient loué sa « chimie » avec Holly.

Les bookmakers l’ont à 4/1, mais Dermot O’Leary est toujours légèrement en avance, selon BettingSites.co.uk.

Notre initié nous a dit : « Craig a beaucoup d’autres projets actuellement mais serait bien sûr intéressé par un poste permanent.

« Qui ne le ferait pas, c’est un rôle de rêve pour tout présentateur.

« Si la réponse des téléspectateurs de This Morning ressemble à celle des deux derniers jours, alors les fans de la série ne seront certainement pas déçus de le voir sur le canapé de manière plus permanente. »

Holly avait l’air à l’aise aux côtés de son co-animateur hier, après avoir présenté la première moitié de la semaine avec Josie Gibson.

Bien que This Morning ait dit aux téléspectateurs que Holly aurait une sélection d’hôtes invités en rotation, de nombreux fans pensent avoir trouvé le duo parfait avec elle et Craig.

Un fan a écrit: « J’adore Holly et Craig… suis-je le seul à voir la chimie. »

Un autre a commenté: « Holly rigole avec Craig. »

Holly a montré son dos alors qu'elle regardait l'horizon

Craig Doyle pourrait être sur le point de s'associer définitivement à Holly ce matin