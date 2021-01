Holly Willoughby a fait part de ses inquiétudes après avoir publié une photo d’elle étreignant un arbre sur Instagram.

La présentatrice de 39 ans de This Morning a admis avoir trouvé le troisième verrouillage national un moment fatiguant alors que ses enfants sont forcés de rester à la maison en raison de la pandémie de coronavirus.

La star de la télévision a suscité des inquiétudes la semaine dernière après avoir manqué deux jours de l’émission de jour d’ITV et ses publications Instagram de la semaine dernière l’ont vue montrer qu’elle avait du mal à jongler avec ses exigences professionnelles et personnelles.

Après avoir admis qu’elle était sur le point de «tenir bon», Holly a posté vendredi qu’elle pouvait dormir tout le week-end en partageant une photo d’elle regardant loin de son exubérance habituelle.







(Image: Holly Willoughby / Instagram)



Elle a ensuite commencé cette semaine en postant une photo d’elle tenant ce qui ressemble à une balle anti-stress, avec la légende: « À partir de cette semaine comme je veux continuer … »

Holly a maintenant partagé une photo d’elle serrant un arbre dans ses bras alors que les fans craignaient davantage que la personnalité de la télévision ne soit bien alors que la deuxième semaine du verrouillage commence à s’accrocher.

On la voit enrouler ses bras autour d’un tronc d’arbre alors qu’elle a un regard de bonheur paisible, sous-titrant la photo: « Serrer un arbre est la meilleure chose suivante ».

Alors que certains de ses fans étaient heureux qu’elle trouve un peu de satisfaction pendant une période difficile, d’autres craignaient que ce soit une preuve supplémentaire que Holly se débattait avec les demandes auxquelles elle jongle actuellement.







(Image: hollywilloughby / Instagram)



La section des commentaires a rapidement été remplie de messages de soutien, beaucoup disant que le fait de serrer les arbres dans ses bras est un bon moyen d’apporter de la pleine conscience dans sa vie.

D’autres ont contacté Holly, avec une écriture: « J’espère que tu vas bien Holly peut voir que tu trouves les choses difficiles en ce moment. »

Un autre a écrit: « Vous avez vraiment regardé la paix Holly »

Tandis qu’un autre a ajouté un commentaire sur son apparition sur This Morning lundi, écrivant: « Je sentais que vous aviez l’air un peu anxieux aujourd’hui Holly x toujours magnifique mais pas votre moi pétillant normal x restez en sécurité. »

Cela pourrait devenir plus difficile pour Holly et il est sur le point de devenir beaucoup plus occupé pour la star alors que Dancing on Ice revient le dimanche 17 janvier.

Elle accueillera à nouveau la compétition de patinage ITV avec Phillip Schofield.

