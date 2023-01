Holly Willoughby s’ouvre sur le «défi» du temps en famille alors que l’animatrice de This Morning donne un aperçu rare de sa vie hors écran

HOLLY Willoughby a donné un aperçu rare de sa vie hors écran.

La présentatrice, 41 ans, garde généralement sa famille fermement à l’écart des projecteurs, mais a parlé de passer du temps ensemble dans la dernière newsletter de sa marque Wylde Moon.

Holly a parlé de passer du temps avec sa famille[/caption] Instagram

Elle et son mari Dan partagent trois enfants[/caption]

L’animatrice de This Morning Holly et son mari Dan Baldwin sont les parents de Harry, 13 ans, Belle, 11 ans et Chester, huit ans. La famille est également fière d’être propriétaire d’un Golden Retriever nommé Bailey.

Écrivant sur son site Web, elle a avoué avoir du mal avec la vie quotidienne comme la plupart des parents.

Holly a déclaré: «Le temps en famille en général est toujours en tête de ma liste et quelque chose que Dan et moi priorisons par-dessus tout.

«Si ce n’est pas la technologie qui interrompt le temps passé ensemble, ou simplement le fait que mes enfants grandissent et souhaitent commencer à avancer dans la vie dans leurs propres petites ruelles, c’est parfois un défi de passer ce temps dédié et de qualité ensemble dans un seul espace. ”

Holly a ajouté: «La table du dîner est le seul endroit où nous parvenons encore à nous réunir et à discuter tout au long de la journée.

“Mais il m’est venu à l’esprit en marchant avec Bailey cette semaine avec Harry et en l’écoutant parler sans arrêt, que le simple fait de faire une promenade en famille devient rapidement une autre occasion sacrée d’être ensemble et de se rattraper.”

Holly et son co-animateur de This Morning, Phillip Schofield, ont pris leurs vacances de Noël habituelles le 9 décembre et ont été absents à part quelques épisodes préenregistrés.

Alors que les téléspectateurs s’attendaient à ce que le duo soit de retour aujourd’hui, ils ont été choqués lorsque Josie Gibson et Andi Peters ont présenté l’émission de mercredi.





S’adressant à Twitter pour discuter de leur absence, une personne a écrit sarcastiquement: “Je suppose que Holly et Phil sont extrêmement fatigués après avoir pré-enregistré le contenu de Noël il y a plusieurs semaines #ThisMorning.”

Un deuxième a tweeté : « @thismorning vient de voir que Phil et Holly sont TOUJOURS en vacances de Noël ! Ils n’ont pas fini 2 semaines avant ?! Maintenant je vois pourquoi ils gagnent beaucoup d’argent PAS #CeMatin #Élitistes.