Holly Willoughby « soutient » James Martin au milieu d’allégations d’intimidation alors qu’elle se tient aux côtés du chef d’ITV

HOLLY Willoughby se tient aux côtés du célèbre chef James Martin après avoir été accusé d’intimidation.

La présentatrice de ce matin, Holly, a contacté sa co-vedette d’ITV après qu’un enregistrement divulgué ait entendu James jurer contre le personnel 42 fois.

TVI

Holly Willoughby a déjà animé This Morning avec James Martin[/caption]

Cela survient quelques semaines seulement après que la chaîne a été plongée dans une crise à propos de Phillip Schofield.

Sa co-animatrice Holly a été appelée à démissionner, mais reviendra au présent de l’émission en septembre.

Depuis, elle a offert son soutien à James qui aurait été averti par ITV au sujet des affirmations selon lesquelles il aurait réduit en larmes les membres de l’équipe de son émission.

Un initié a déclaré au Sun: « Holly soutient James Martin depuis que les allégations d’intimidation ont été révélées.

« Il était là pour elle quand tout a commencé à ITV et maintenant elle lui rend la pareille.

« Ils sont de bons amis et restent en contact – bien qu’ils aient tous deux été hors écran sur This Morning pendant l’été. »

La tirade de dix minutes de James révélée par The Sun s’est produite en 2018, mais a été révélée après une nouvelle série de plaintes concernant la conduite du chef lors du tournage de James Martin’s Spanish Adventure cette année.

Cela a déclenché une enquête interne sur son comportement, qui, selon James, a été provoquée par la « pression » qu’il subissait après un diagnostic de cancer de choc.

Le chef de la télévision, 51 ans, a décrit la fin de l’année 2017 comme « l’une des périodes les plus tendues et les plus difficiles de ma vie ».

Martin a déclaré qu’il avait subi une intervention chirurgicale pour un cancer du visage en 2018 – avant qu’il ne revienne à «plusieurs reprises».

Il a également révélé comment il avait été cambriolé par un gang masqué et son grand-père est décédé tragiquement au cours de la même période.

James s’est exprimé pour défendre la façon dont sa colère a débordé après qu’un drain a été bloqué chez lui pendant le tournage de Saturday Morning.

Martin tweeté: « Après tout ce stress, j’étais dans un état très émotif, et quand après le tournage début janvier 2018 j’ai découvert que ma maison avait été inondée pendant le tournage, j’étais extrêmement bouleversée.

« Je peux seulement dire que je suis humain et suite à une accumulation de pression personnelle, j’avoue que j’ai réagi de manière excessive concernant les dommages causés à ma maison. »

James a présenté l’émission culinaire de la BBC Saturday Kitchen de 2006 à 2016.

L’homme de 51 ans a ensuite fait défection vers ITV, présentant Saturday Morning avec James Martin depuis 2017.

Il est un chef régulièrement célèbre sur This Morning et a même co-animé le programme avec Holly.

Le Sun a contacté les représentants de Holly et de James.