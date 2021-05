Holly Willoughby soutenue par Fern Britton en ligne avec d’anciens agents sur les bénéfices futurs

TELLY’S Fern Britton a soutenu son successeur de This Morning Holly Willoughby dans une rangée avec d’anciens agents au sujet de réclamations sur ses futurs revenus.

Fern, qui a quitté la série en 2009 après une décennie, a déclaré à un fan que la même entreprise souhaitait toujours une commission sur ses contrats.

Actualités Cascade

La reine de la télévision Holly est prise dans une dispute amère avec l’agence de célébrités YMU[/caption]

Holly, 40 ans, est prise dans un conflit acharné avec l’agence de célébrités YMU au sujet d’une réclamation d’environ 200000 £ par an pour son dernier contrat ITV.

Elle a quitté YMU l’année dernière, mais elle dit qu’elle a droit à un pourcentage de ses gains futurs en vertu d’une «clause de temporisation».

Fern, 63 ans, a bâti une carrière réussie en tant qu’auteur.

Elle a également quitté l’entreprise l’année dernière, mais a tweeté: «Un ancien agent demande 10% de tout bénéfice futur.»

reportez-vous à la légende.

Fern Britton a apporté son soutien à Holly Willoughby[/caption]

Une source a déclaré: «Comme Holly, Fern a été choquée de voir qu’elle devrait remettre un pourcentage important de ses contrats à une ancienne agence et s’est sentie habilitée à en parler.

«Elle soutient Holly dans ce qu’elle fait. Holly a été un véritable pionnier dans l’industrie et a inspiré de nombreuses personnes à prendre position. Cela pourrait conduire à une révolution féminine. »

Fern, maintenant représentée par Pangolin Talent, a ajouté au fan: « PS Pour plus de clarté, ce ne sont PAS mes agents littéraires qui sont irréprochables à tous égards. »

The Sun on Sunday peut également révéler que l’hôte de This Morning, Eamonn Holmes, 61 ans, a quitté YMU et est passé à Intertalent.





Cela vient après que The Sun ait rapporté plus tôt ce mois-ci que Holly avait dit à ITV qu’elle était prête à quitter This Morning au milieu de la bataille avec YMU.

Les clients des agents comprennent Ant et Dec, ainsi que Phillip Schofield, co-animateur de Holly’s This Morning.

YMU dit qu’il a droit à un pourcentage des gains futurs dans les contrats. Pourtant, il n’y a pas de contrat en place entre Holly et YMU, donc ses avocats soutiendront que la «clause d’extinction» ne s’applique pas.

Caractéristiques de Rex

Fern, 63 ans, s’est assise sur le célèbre canapé ITV pendant une décennie avant de partir en 1999[/caption]

Rex

Holly a succédé à Fern sur This Morning en 2009[/caption]