Holly Willoughby snobe Phillip Schofield avec des publications jaillissantes après que sa marque de vin ait été supprimée des étagères

HOLLY Willoughby snobe son ancienne co-star Phillip Schofield dans une série de messages aujourd’hui.

La présentatrice de This Morning, 42 ans, a une fois de plus indiqué très clairement qu’elle était ravie d’être l’hôte de Dermot O’Leary alors qu’ils se préparaient pour un selfie.

Elle a révélé plus tard qu’elle dégustait un verre de vin dans le jardin – de la collection de James Martin, quelques semaines seulement après la suppression de la propre marque de vin de Phil.

Holly a écrit : « Je teste ça pour notre démo rose demain. Uniquement à des fins de recherche. Merci James Martin, c’est délicieux.

Phil a perdu son contrat de vin quelques jours seulement après avoir quitté This Morning et ITV après avoir admis avoir menti sur sa relation avec un jeune coureur avec qui il s’était lié d’amitié pour la première fois à 15 ans.

When in Rome s’est associé à la star en 2020 pour lancer deux nouveaux vins en coffret, vendus exclusivement dans les magasins Waitrose et Waitrose Cellar.

Mais la société a supprimé toutes les listes de son produit de son site Web.

Phil a quitté le pays et Holly a été choquée lorsqu’il a avoué une liaison extraconjugale avec un coureur masculin beaucoup plus jeune ce matin.

L’homme de 61 ans a révélé qu’il était « complètement brisé et honteux » – mais a souligné qu’il n’avait pas soigné le jeune homme.

ITV a ensuite annoncé que Holly co-animerait aux côtés de divers présentateurs de This Morning à la lumière de la sortie de Phil.

Cependant, les fans ont été convaincus qu’un indice majeur avait été laissé tomber sur le remplacement permanent de Phil lorsque Dermot a confirmé qu’il rejoindrait Holly pendant deux semaines.