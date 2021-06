Holly Willoughby s’habille d’une jolie robe d’été lors d’une pause à mi-parcours de This Morning

HOLLY Willoughby avait l’air sensationnelle dans une jolie robe d’été lors de sa pause à mi-parcours de This Morning.

La star de 40 ans a affiché un grand sourire alors qu’elle profitait du beau temps depuis son manoir de 3 millions de livres sterling dans le sud-ouest de Londres.

INSTAGRAM/MARKS ET SPENCER

Holly Willoughby avait l’air sensationnelle dans une jolie robe fleurie ditzy[/caption]

Le présentateur de télévision avait l’air radieux vêtu d’une robe longue fleurie et d’une veste en jean tendance.

Vêtue d’une paire de baskets blanches confortables, elle s’est perchée sur sa table de jardin et a détourné franchement le regard de la caméra.

Holly a gardé ses mèches blondes ondulées lâches et sa palette de maquillage neutre, ce qui a accentué ses traits époustouflants.

La maman de deux enfants se prélassait au soleil alors qu’elle profitait de son congé de l’émission de petit-déjeuner ITV.

Instagram/hollywilloughby

Holly s’habille souvent quand elle est loin des caméras[/caption]

Holly a partagé la photo sur Instagram en écrivant : « C’est dans des moments comme celui-ci où le soleil brille, le jardin prend vie et nous sommes avec ceux que nous aimons que je prends juste un moment pour compter mes bénédictions… j’adore avoir quelque chose à habiller. pour encore.

« Marks and Spencer’s a tellement de robes magnifiques cette année, vous n’aurez que l’embarras du choix, et c’est l’une de mes préférées… jamais trop loin de cette veste en jean non plus… x »

Le dernier message de Holly intervient après qu’elle a révélé que des caméras « d’urgence » This Morning avaient été installées au cas où elle se ferait piéger chez elle.

Holly et le co-animateur Phillip Schofield ont présenté l’émission de petit-déjeuner ITV tout au long de la pandémie depuis le studio.

Médias sociaux – Se référer à la source

Le présentateur de télévision a toujours l’air chic[/caption]

Holly a parlé des efforts déployés par les patrons d’ITV pour s’assurer qu’ils pourraient faire une émission en direct pendant la pandémie.

Elle a dit Horaires de la radio: « À un moment donné, nous avons installé des caméras dans nos maisons afin que nous puissions diffuser à partir de là si nous ne pouvions pas entrer dans le studio. »

Phillip a ajouté : « Nous avons vu l’équipe s’éloigner et tout à coup, c’était juste Holly et moi qui nous préparions au maquillage – et c’était comme une séance de thérapie.

« Mais dès le départ, nous avons dit que nous ne voulions pas diffuser d’hystérie. Pas pessimiste, mais honnête et stimulant. »

Rex

Holly est en pause à mi-parcours de l’émission de petit-déjeuner ITV[/caption]

Pendant ce temps, Holly a admis qu’elle était « terrifiée d’avoir l’air stupide » lorsqu’elle a rejoint This Morning pour la première fois.

Il y a douze ans, Holly a fait sa toute première apparition aux côtés de Phil présentant l’aliment de base du matin.

La maman de trois enfants a admis qu’elle l’avait presque mis en bouteille avant de faire ses débuts dans la série en 2009.





«Quand j’ai commencé, j’étais terrifié. Je me suis toujours senti à l’aise dans la cuisine et la mode – j’avais tellement peur de poser des questions importantes de peur d’avoir l’air stupide.

« J’étais assez jeune et je pense que certaines personnes se demandaient si j’étais la bonne personne pour le poste. »