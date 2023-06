HOLLY Willoughby a prononcé un discours « clinique » qui s’est intelligemment présenté comme la « victime » de Phillip Schofield, ont affirmé les gourous des relations publiques.

La présentatrice de télévision a fait un retour en larmes à l’émission après une pause de deux semaines – disant aux téléspectateurs qu’elle était « secouée » par le scandale de son ex-meilleur ami Phillip Schofield.

Mais les experts de l’industrie sont convaincus que l’homme de 42 ans a fait une déclaration « non sincère » dans le but de sauver l’émission.

C’est après que Phillip, marié, a provoqué une controverse au sujet de sa liaison avec un coureur ITV beaucoup plus jeune.

Il a qualifié la relation de « imprudente mais pas illégale » et a insisté sur le fait que Holly n’était pas au courant de sa liaison alors qu’il quittait la chaîne.

Holly n’a mentionné son nom qu’une seule fois lors du monologue de 90 secondes de This Morning d’aujourd’hui – bien qu’il soit le meilleur ami de 17 amis.

Holly a déclaré « c’est vraiment très étrange d’être assise ici sans Phil », avant de dire aux téléspectateurs qu’elle se sentait « troublée, déçue » et désireuse de passer à un « nouveau chapitre ».

L’expert Leon Emirali – un conseiller de l’agence de relations publiques PLMR – affirme que Phil et Holly sont dans une bataille directe de relations publiques pour « gagner le cœur et l’esprit du public ».

Il nous a dit : « Tous deux essaient de se positionner en tant que victimes dans le but de gagner la sympathie du public, ce qui est une technique de relations publiques éprouvée pour les personnalités de haut niveau à déployer dans l’œil du cyclone.

«Nous avons vu dans le message de Holly aux téléspectateurs de This Morning qu’elle essaie de prendre le dessus – de se positionner au-dessus de tout cela en demandant la guérison et de« commencer un nouveau chapitre ».

« C’est intelligent. Elle dit, bien qu’indirectement, qu’elle est un dommage collatéral pour les actions de Phillip et essaie de se distancer de lui une fois pour toutes.

«Elle a clairement indiqué qu’elle se sentait« abandonnée »par Phillip et a suggéré que les gens à la maison ressentiraient la même chose.

« En d’autres termes, non seulement Phillip m’a menti, mais il vous a menti, vous le spectateur. »

Pendant ce temps, Claire Powell, PDG de The Can Group, déclare que la déclaration minutieusement répétée que Holly a lue au début de This Morning est apparue «clinique».

Claire, qui représente des personnalités comme Peter Andre et le milliardaire John Cauldwell, a déclaré au Sun : « Je pense personnellement qu’ITV aurait dit à Holly d’en dire énormément.

« Elle a dû revenir et en parler, mais je ne pense pas que ce soit très sincère comment cela s’est passé.

«Je comprends qu’elle veut sauver la série et qu’elle doit amener les gens à faire à nouveau confiance à la série et à aller de l’avant.

« Elle n’a rien fait de mal. C’est à cause de Phillip qu’il a décidé de cacher ce qu’il avait fait à sa femme et à ses amis.

« Elle a mentionné Phil mais cela aurait été totalement organisé par ITV.

«Je pense que parce qu’il a été lu à partir de l’autocue, il est apparu un peu clinique, mais elle est amie avec lui depuis très longtemps.

« Personne ne connaît vraiment la vérité, seulement elle et lui. Il a fait une grosse erreur, mais ce n’est pas son erreur.

Les yeux de Holly se sont remplis de larmes et elle a été forcée de respirer profondément pendant la déclaration qu’elle a lue directement à la caméra.

La maman de trois enfants a déclaré qu’elle était « secouée, troublée et déçue » par ce qui s’était déroulé au cours des deux dernières semaines.

Cela fait suite à l’interview de Phillip avec The Sun, dans laquelle il a admis avoir eu des pensées suicidaires depuis son départ de This Morning.

Phil a raconté comment Holly avait rompu tout contact – et a révélé que c’était l’emprisonnement de son frère pédophile qui l’avait éloignée de l’amitié.

En terminant sa déclaration aujourd’hui, Holly a parlé de commencer un nouveau chapitre, pour « revenir à un lieu de chaleur et de magie que ce spectacle détient pour nous tous ».

L’ancienne amie proche et représentante de Katie Price, Kirsty Shaw-Rayner, a déclaré: « Le discours de Holly montre qu’elle essaie de se distancer de Phil – le fait qu’il soit si court et doux et qu’elle dise de » passer à autre chose « à la fin signifie qu’elle veut le quitter derrière. »

S’exprimant au nom de Press Box PR, Lyn Carratt a déclaré: «C’était comme s’il n’y avait ni sincérité ni chaleur.

« Il est clair que Holly essayait de se distancer de Phillip, mentionnant à peine son nom, et essayant de plaire aux téléspectateurs à la maison, se positionnant et s’identifiant comme l’un d’entre eux.

« Cela pourrait être considéré comme un geste tactique de la part de Holly et ces dernières semaines, elle s’est montrée très ferme pour sauver sa propre carrière.

« Elle est assez tenace pour poursuivre sa carrière de présentatrice sans lui.

« Elle devait faire quelque chose, mais quelque chose qui vient du cœur et d’honnêteté lui aurait fait gagner plus de points auprès des téléspectateurs. »