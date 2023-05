Holly Willoughby sera à vos côtés ce matin pour toujours – à moins que cela n’affecte les notes

L’aube d’une nouvelle ère ridiculement timide de This Morning a commencé cette semaine en compagnie nerveuse de Dermot O’Leary et Alison Hammond.

D’abord sur le canapé ? L’une des sœurs Nolan, Anne, qui s’est brouillée avec le reste du groupe.

« Ce qui est charmant, cependant », a déclaré Alison, se préparant à clore le sujet, « c’est qu’il y a eu un peu de désaccord lorsque les filles ne vous ont pas invité en tournée, mais ce n’est plus le cas. »

Alors circulez, il n’y a rien à voir ici.

Une approche que chaque hôte de This Morning doit maintenant adopter parce que l’émission est assise sur la querelle de la décennie depuis des semaines, n’offrant aucune explication définitive quant à la raison pour laquelle son «couple en or» n’était plus sur les haut-parleurs.

Coups de sifflet

Les médias et le public ont horreur du vide de l’information, bien sûr, donc c’était rempli de théories fantastiques pour expliquer le froid, ma préférée étant celle qui affirmait que la femme qui se réjouissait du surnom de « Holly Willabooby » s’était brouillée avec Phil sur un point de principe féministe et ses revendications pour une programmation entièrement féminine à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Ouais, bien sûr qu’elle l’a fait, pensai-je.

Puis soudain, le week-end, Schofield était parti.

Le sujet ne pouvait plus être évité mais a été traité par une déclaration de 30 secondes qui était aussi brillante et chaleureuse que la prochaine publicité du service funéraire Co-op et conclue avec Hammond en disant: «Nous savons tous que Phil est l’un des meilleurs diffuseurs en direct cette pays n’a jamais eu.

Ce fut un retour déroutant et maigre pour plus de 20 ans de service et a raté l’occasion d’un ensemble complet de faits saillants qui aurait dû inclure au moins une des crises de Spin To Win de Schofield et son interview phare d’Halloween 2018 avec Amethyst Realm, alias « la femme qui va épouser un fantôme ».

Amethyst était de retour, deux ans plus tard, affirmant qu’elle avait dû annuler ses fiançailles avec Ray le fantôme parce qu’il était « tombé dans une mauvaise foule en vacances en Thaïlande ».

« Eh bien », a déclaré Schofield, souriant au public, « les ruptures ne sont jamais faciles. »

Non, Phil, ils ne le sont pas.

Cependant, aucun n’a été aussi déconcertant et indigne que le schisme de Phil et Holly, dont absolument personne n’a émergé sous un bon jour, y compris ITV, l’émission elle-même, jubilant d’anciens collègues et Schofield, qui a publié une déclaration d’adieu disant: » J’ai toujours essayé d’être honorable et gentil », comme seul peut le faire quelqu’un qui se rend compte qu’il n’a pas toujours été l’une de ces deux choses.

Celle qui se démarque vraiment dans ce gâchis, cependant, est la protégée de Schofield, Holly Willoughby, la femme qui a dit, en direct sur le célèbre épisode de sortie de This Morning en 2020 : « Quoi qu’il arrive dans le futur, je serai assise à tes côtés. Je serai à tes côtés pour toujours et à jamais.

Ou du moins jusqu’à ce que vous vous montriez préjudiciable à la marque Holly et que les cotes d’écoute glissent en dessous de 510 000, comme ce fut le cas mercredi dernier.

Alors tu es grillé, mon pote, parce qu’il n’y a pas de mouches sur cette fille.

C’est une approche brutale, mais elle a été soutenue jusqu’au bout par ITV, qui prend clairement Holly à sa propre haute estime et a dû rater tous les projets d’évasion qu’elle a essayés ces dernières années.

Un redémarrage Surprise Surprise est venu et ne s’est jamais vraiment établi avant de partir en 2015.

Freeze The Fear With Wim Hof ​​de BBC1 a fondu après une série, tout comme son jeu télévisé, Take Off.

Bien qu’il soit probablement juste de dire qu’aucun présentateur sur terre n’aurait pu faire voler un projet international sur le thème du voyage pendant une pandémie mondiale et un verrouillage.

Elle reviendra désormais à This Morning, après un énième congé, le 5 juin.

Jusque-là, le spectacle doit continuer et des sourires maladroits doivent être mis en place au profit des téléspectateurs, qui, selon les dirigeants d’ITV, sont aussi épais que la porte d’un sous-marin.

Il ne se lave pas, cependant. Les présentateurs peuvent aborder le sujet des querelles sur la pointe des pieds autant qu’ils le souhaitent, le public a vu l’horrible vérité derrière le masque, il aura donc probablement la même réaction que moi lorsque l’experte en beauté Sarah Jossel est arrivée, lundi, pour partager ses conseils sur : « Comment éviter les signes de stress et de vieillissement autour des yeux. »

Ne vous disputez pas avec Holly Willoughby.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

LE Maillon Faible, Romesh Ranganathan : « Dans l’anatomie humaine, les trois petits os connus sous le nom de marteau, enclume et étrier sont situés dans quel organe sensoriel ? »

Jenny Eclair : « L’orteil.

Romesh: « Le prétendant au trône britannique qui a lancé une rébellion infructueuse en 1745 est Bonnie Prince qui? »

Paméla Cookey : « Clyde ».

The Chase, Bradley Walsh : « Qui a co-écrit l’autobiographie Ooh ! Quelle jolie paire avec Ant McPartlin ? »

Chris : « Dick Emery.

Bradley Walsh : « En Australie, le terme Mugaccino fait référence à une tasse de quel type de café ? »

Dylan : « Un blanc plat. »

Irritations aléatoires

L’expert en économies d’ITV, Martin Lewis, a teint ses cheveux d’une teinte vermillon vive à un moment donné entre This Morning de mardi et GMB de jeudi (un gaspillage d’argent, mon pote.)

BGT devient l’émission télévisée la plus nauséabonde.

L’auditionné de This Morning, Craig Doyle, demande sérieusement à Rishi Sunak: « Est-ce que tu pleures à DIY SOS? »

Et l’animateur de Future Food Stars, Gordon Ramsay, a déclaré: « Glasgow est l’endroit où j’ai commencé ma carrière, non pas en tant que chef mais en tant que footballeur. »

«La carrière de footballeur de Cos Gordon appartient exactement à la même catégorie qu’une troisième série de Future Food Stars. Fantaisie.

LE TEMPS D’UN PETIT BOISSON

JUSTE au début de The Big Celebrity Detox sur E4, le guide spirituel de l’émission et marchand de flanelle à plein temps, Sah D’Simone, a déclaré aux volets de la liste C assemblés: « La vie d’une célébrité peut être maniaque et complètement remplie. »

Ou il peut être vide et sous-employé.

Auquel cas, ils finissent ici par faire absolument tout ce qu’ils peuvent pour éviter l’inévitable retour à la vie civile.

Et je veux dire « n’importe quoi ». Car, en l’espace de deux semaines, ils ont eu des lavements au café, se sont engagés dans un miroir nu et une thérapie de fessée, ont vomi sur commande et ont bu leur propre p ***.

Encore plus ambitieux, le spectacle a également tenté de nettoyer à la vapeur les régions inférieures de Kerry Katona, ou « yoni », sans l’aide du geyser Old Faithful de Yellowstone Park.

Officiellement, tout est fait au nom de l’illumination spirituelle.

Mais nous connaissons tous le vrai score ici, tout comme la pauvre narratrice, Joanne McNally, qui est encombrée d’avertissements médicaux : « Pour être clair, boire de l’urine âgée va à l’encontre de l’avis médical. »

L’autre problème primordial avec The Big Celebrity Detox, cependant, a été énoncé avec un « exercice de connexion » interactif, lorsque Sah D’Simone, le connard coercitif qui est en charge de ces haltères, a jeté son premier regard sur des gens comme David Potts, Toby Aromolaran de Love Island, Martin Roberts et Chloe Veitch, de Too Hot To Handle, et ont déclaré: «Je veux que vous terminiez cette phrase. Si tu me connaissais vraiment. . . ”

Si je les connaissais vraiment ? Ce serait un sacré début.

PENDANT CE TEMPS, dans l’émission I’m A Celeb South Africa, Carol Vorderman explique : « Quelqu’un va devenir la légende, va être le premier, et en gallois c’est ‘cyntaf’. »

Ce qui est un peu source de discorde, Carol, car vous êtes tous des cyntafs pour moi.

Sosie de la semaine

Le gagnant de CETTE semaine est Sam Ryder et Leto Otel de Ballmastrz 9009 (moi non plus).

Envoyé par Fab Flo.

Lookalike Of The Week remporte un exemplaire de Never Will I Die, l’autobiographie de la légende de SBS, Toby Gutteridge.

De belles idées sportives

ADAM VIRGO : « Il ne faut qu’une minute pour que les choses changent en un instant. »

Joleon Lescott : « Camavinga a fait preuve d’un manque d’expérience. »

John Fendley : « Roy Hodgson a mis des visages sur des sourires. »

(Compilé par Graham Wray)

Correction des sous-titres DEAF de la semaine, gracieuseté de Tim Sherwood de Soccer Saturday : « Ce n’est pas le même joueur, mais le sumo. . . Bisouma.

TV OR

Discours de KENDALL et Ewan aux funérailles de Logan Roy sur le meilleur Succession de la série (épisode neuf).

Hapless, très sous-vendu d’Amazon Prime, qui va là où les sitcoms de la BBC et de Channel 4 sont tout simplement trop tendues, compromises et se sont réveillées pour marcher.

La joie non dissimulée de Lee Mack de rencontrer un concurrent appelé Matt Hancock sur The 1% Club.

Et Gary Weaver de Soccer Saturday a fourni mon moment préféré de commentaire en direct cette saison, lors des barrages de la demi-finale de la Ligue 2: «Salford City a pris ses recherches de l’équipe nationale d’Angleterre pour cette séance de barrages. . . c’est long, ça monte encore, il l’a lancé par-dessus la barre transversale.

Oui, ils l’ont certainement fait, Gary.

JEFF STELLING a rempli plusieurs rôles en ancrant Soccer Saturday au cours des 25 dernières années.

En plus d’être l’hôte, il en est également le statisticien résident, le comédien, le psychothérapeute, l’homme de la mémoire et le traducteur (du footballeur à l’anglais original).

Plus grand que tous ces cadeaux, cependant, est le sentiment qu’il est un ami pour nous tous pour la simple mais étrangement démodée raison qu’il est si clairement amoureux du football.

Si vous l’adorez autant que Jeff, j’espère que vous vous ferez un devoir de regarder à 15 heures dimanche, lorsque le grand homme donnera sa toute dernière masterclass sur Sky Sports News.

Sur un support désormais régi par des gestes vides, des signaux de vertu et le politiquement correct, la diffusion sportive en direct ne sera presque certainement plus jamais aussi bonne que Jeff Stelling.

GRANDS mensonges télévisés et délires de la semaine.

I’m A Celebrity South Africa: Unseen Bits, Joe Swash: « Quelle merveilleuse voix Carol (Vorderman) a. »

Ce matin, Alison Hammond : « Il y a Nick Ferrari et Matthew Wright. Ne sont-ils pas beaux ? Non.

Et The Big Celebrity Detox, Sah D’Simone : « Ma première impression de Megan Barton-Hanson est qu’elle n’est pas prête à aller jusqu’au bout. »

Drôle. Ma première impression a été exactement le contraire.