Holly Willoughby n’a pas pu contenir son rire alors qu’elle filmait une promo pour Dancing On Ice de janvier.

Apparaissant dans une vidéo pour le compte Twitter de l’émission avec le co-animateur Phillip Schofield, les deux se sont enveloppés dans des guirlandes et ont eu une fissure dans le chant des chants de Noël.

« Est-ce encore cette période de l’année? » demande-t-elle à Phil.

« C’est drôle, non? » il a répondu: « Comme ça arrive vite. Il est temps d’assassiner un autre chant. »

Holly a plaisanté en disant qu’elle avait réchauffé ses cordes vocales tout au long du verrouillage par anticipation, elle a ajouté: « Je pense que la meilleure chose à faire est d’y aller. »

Mais elle a commencé à rire alors que le téléphone de Phil sonnait, l’équipe derrière la caméra captant aussi les rires.







(Image: ITV / Twitter)



Elle se calma et s’éclaircit la gorge en plaisantant: « Je ne suis pas une star du West End comme toi mais je peux juste sortir ces notes du sac. »

Holly a laissé échapper quelques titters lors de leur interprétation de Ding Dong Merrily On High, mais pendant une longue note, elle n’a pas pu rester à l’intérieur et a éclaté de rire.

« C’était tellement merdique! » Dit Phil, s’effondrant de rire aussi.

« C’est le pire que nous ayons jamais fait, de toutes ces années! »







(Image: ITV / Twitter)









(Image: ITV / Twitter)



La promotion s’est terminée par un rappel que Dancing On Ice débutera le 17 janvier 2021.

Holly et Phil ont terminé leurs devoirs de présentation This Morning pour 2020, avec Eamonn Holmes et Ruth Langsford prenant les rênes jusqu’à leur retour.

Mais ils seront de retour sur nos écrans le jour de Noël pour un épisode spécial pré-enregistré.







(Image: PA)









(Image: ITV)



Pendant ce temps, Dancing On Ice aurait des problèmes avec les célébrités qui ne s’entraînent pas suffisamment.

Le line-up complet semble être l’un des plus étoilés à ce jour, mais les rapports affirment qu’il est en crise car les grands noms n’ont pas eu assez de temps pour s’entraîner.

Un certain nombre de célébrités auraient vu leur temps sur la patinoire écourté alors que les sites étaient touchés par la pandémie.

Un initié de la télé a déclaré au Sun: « Covid est en train de semer le chaos avec le tournage de Dancing On Ice. Les patinoires d’entraînement ont toutes été fermées.

« Ce sont des lieux publics et n’ont pas été autorisés à rester ouverts pour le spectacle. »