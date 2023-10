Holly Willoughby se retire de la cérémonie de remise des prix suite à l’enfer du « complot d’enlèvement »

HOLLY Willoughby a annulé sa place à la Pride of Britain ce soir.

La présentatrice de télévision n’assistera pas à la cérémonie annuelle de remise des prix suite à son enfer de « complot d’enlèvement ».

Getty

Holly Willoughby n’assistera pas à la cérémonie des Pride of Britain[/caption] BBC

Gavin Plumb est accusé d’avoir élaboré un plan détaillé pour kidnapper et assassiner Holly Willoughby[/caption]

Holly est une habituée de l’événement, organisé par Carol Vorderman, qui rend hommage aux Britanniques qui ont agi avec courage ou de manière extraordinaire dans des situations difficiles.

Elle a été contrainte de se retirer alors qu’elle était en « congé pour une durée indéterminée » de This Morning car elle reste sous surveillance 24 heures sur 24.

La star de 42 ans serait « désemparée » après avoir appris le prétendu complot.

Gavin Plumb, 36 ans, a comparu devant le tribunal vendredi, accusé d’avoir élaboré un plan visant à kidnapper et tuer la star de la télévision.

C’est après que la police a fait irruption dans son domicile d’Essex plus tôt cette semaine et l’a accusé de sollicitation en vue de commettre un meurtre et d’incitation à commettre un enlèvement.

Les agents auraient trouvé du chloroforme, des attaches de câble, un bandeau sur les yeux et des cordes au domicile de Plumb lors de leur perquisition.

Ils pensaient que cela aurait pu faire partie d’un « kit d’enlèvement et de contention ».

Il est apparu que les flics pensaient également que Plumb avait tenté de recruter un tueur à gages aux États-Unis pour mener à bien le complot.

Les patrons d’ITV ont autorisé Holly à rester en congé aussi longtemps que nécessaire à la suite des révélations choquantes.

La chaîne est également censée offrir sécurité et assistance.

Des policiers ont également été postés devant la maison londonienne qu’elle partage avec son mari Dan Baldwin et leurs trois enfants.

Alison Hammond et Josie Gibson remplaceront Holly dans This Morning cette semaine.

Plumb s’est vu refuser la libération sous caution par la juge de district Caroline Jackson et comparaîtra devant la Crown Court de Chelmsford le 3 novembre.

Getty – Contributeur

Holly photographiée lors des prix Pride of Britain en 2010[/caption] Getty

La star était présente à l’événement de l’année dernière[/caption]