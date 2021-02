Holly Willoughby a rendu un hommage éclatant à ses collègues de Dancing On Ice qui ont eu un début fulgurant pour sa semaine de 40 ans.

La présentatrice de télévision a posté une photo de sa scène arrière lors de la compétition de patinage ITV alors qu’elle posait devant son nom, qui avait été placé en lettres hautes, remplies d’ampoules.

Des flamants roses étaient éparpillés parmi les lettres alors que Holly était resplendissante dans la tenue qu’elle portait pour l’émission de dimanche, ce qui, selon les téléspectateurs, la faisait ressembler à une « déesse ».

Après le spectacle d’ouverture en direct, dans lequel la robe décolletée de Holly avait fait l’objet de plaintes auprès de l’Ofcom, elle a joué la sécurité avec des tenues moins révélatrices, mais cela ne l’a pas empêchée d’avoir l’air glamour et une inspiration pour beaucoup.







(Image: Holly Willoughby / Instagram)



Cette semaine, Holly a balayé les fans de leurs pieds avec une magnifique robe bleu bébé à une épaule,

Sous-titrant une photo sur Instagram d’elle debout devant son nom dans les lumières, Holly a écrit: « Merci @dancingonice de m’avoir fait me sentir si spéciale … ça a commencé ma semaine d’anniversaire avec style … honnêtement, je me suis sentie extrêmement gâtée aujourd’hui avec toutes les décorations et le gâteau !!!! Merci …. je t’aime en morceaux! »

La présentatrice de télévision portait ses mèches blondes repliées dans un chignon bas élégant, associant la tenue à un maquillage audacieux pour compléter sa robe élégante.

Elle a montré son physique magnifique dans la tenue moulante, qui offrait des détails d’épaule sexy.

Les fans adoraient ce qu’ils disaient et ont inondé la section des commentaires de compliments.

L’un a écrit: « Déesse xx »

Un autre a ajouté: « Belle fille d’anniversaire »







(Image: Holly Willoughby / Instagram)



Laura Whitmore s’est jointe à la positivité, écrivant: « Ahhh a la meilleure semaine d’anniversaire. »

Cependant, tout le monde n’était pas heureux, certains fans étant irrités par l’affichage après que beaucoup ont célébré leur anniversaire pendant le verrouillage et ont été incapables de se livrer à une telle extravagance.

L’un d’eux a appelé Holly en écrivant: « Charmant mais légèrement indulgent quand la plupart des gens ont des anniversaires fermés !! »

Un autre a ajouté: « Bien pour certains … d’autres sont en difficulté! »

Un troisième a écrit: « Pourquoi Holly et co sont-ils autorisés à se coiffer et à se maquiller alors que le gouvernement a jugé ces services non essentiels?! »

Quelles que soient les pensées des gens, Holly a l’air de profiter de cette semaine et de son grand jour le 10 février.

