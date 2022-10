Holly Willoughby se promène dans le parc au milieu des rumeurs de «tension» entre elle et Phillip Schofield ce matin

HOLLY Willoughby aujourd’hui avait l’air plongée dans ses pensées alors qu’elle se promenait au milieu de rumeurs de «tension» entre elle et le co-animateur de This Morning, Phillip Schofield.

Sa promenade dans le parc survient alors que la présentatrice généralement pétillante, 41 ans, a laissé entendre cette semaine que tout ne va pas bien entre elle et Phil, 60 ans.

Holly Willoughby a regardé profondément dans ses pensées aujourd’hui[/caption]

L’hôte de This Morning a été aperçu en train de se promener[/caption]

Holly et son co-animateur Phil Schofield ont fait face à une énorme réaction des téléspectateurs[/caption]

La star de la télévision a eu quelques semaines difficiles, depuis qu’elle et Phillip ont été accusés d’avoir fait la queue pour voir la reine allongée en état.

Depuis lors, le couple a fait face à un énorme contrecoup, ce qui a peut-être mis à rude épreuve leur propre relation.

À l’air décontractée et chic, Holly a été aperçue portant un manteau à dos ajusté, avec un haut assorti et un pantalon de ski.

Elle a attaché ses cheveux blonds en une queue de cheval élégante et a complété le look avec une paire de nuances.

Holly a été aperçue en pleine réflexion, assise sur un banc dans un parc local près de sa maison à Londres.

Cette semaine, Holly a été ébranlée lorsque son co-animateur Phil l’a interrompue et a parlé d’elle lors d’une interview sur This Morning.

Un expert en langage corporel nous a dit que Holly ressentait “de la colère et du mépris” envers Phil lorsqu’il parlait d’elle.

S’adressant exclusivement à The Sun, au nom de Slingo, Darren Stanton a déclaré : « En psychologie, ce sont parfois les gestes les plus petits et les plus infimes qui brossent le tableau le plus large.

“Juste dans ces quelques secondes de séquences de Holly, nous avons un excellent aperçu de son esprit intérieur et de l’émotion que Holly ressentait à ce moment-là lorsqu’elle a semblé être coupée au milieu d’une phrase par Phil.

“Il est très clair que lorsque Phil est intervenu, Holly a été contrariée et nous l’avons immédiatement vue manifester une émotion de légère colère et de mépris.”

Darren a ensuite expliqué les gestes que Holly a faits qui ont révélé ses vrais sentiments.

“Le premier geste que nous voyons est un roulement d’yeux définitif”, a déclaré Darren.

“Dans toute autre circonstance, c’est généralement un geste sarcastique, cependant, nous voyons alors les lèvres se rejoindre et ces muscles s’engager.





« Ce faisant, Holly a ensuite affiché une micro-expression de colère, ne serait-ce que pour un instant.

“Nous avons également vu le côté gauche de sa bouche avancer, ce qui suggère qu’elle ressentait du mépris.

“Ces signes subtils révèlent que Holly n’était pas satisfaite de sa co-vedette lors de cette interaction et cela suggère qu’elle a estimé qu’il avait été impoli envers elle.”

Les présentateurs de This Morning ont été sous pression ces dernières semaines depuis la file d’attente.

Holly et Phillip ont fait face à un énorme contrecoup car ils ont été accusés d’avoir sauté la ligne pour voir la reine allongée dans l’état.

Cependant, ils ont nié avoir sauté la file d’attente et refusé de s’excuser.

Depuis, ils ont continué à présenter l’émission ITV du lundi au jeudi comme d’habitude – malgré une pétition de 78 753 signatures appelant à leur limogeage.

Les proches de Holly et Phil – qui présentent le spectacle ensemble depuis 2009 – disent qu’ils n’ont pas l’intention de quitter leurs rôles.

Holly avait l’air d’avoir beaucoup de choses en tête aujourd’hui[/caption]

La star de la télévision a été aperçue en train de se promener dans un parc de Londres[/caption]