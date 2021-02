Holly Willoughby «  se prépare pour un combat juridique avec ses anciens agents consécutifs qui pourrait coûter 10 millions de livres sterling  »

Holly Willoughby se prépare à un combat juridique avec ses anciens agents d’affilée qui pourrait coûter 10 millions de livres sterling, affirment des initiés.

La présentatrice de This Morning, 40 ans, a engagé des avocats pour prendre des mesures contre le groupe YMU après avoir exigé un pourcentage de ses revenus futurs, suggèrent des rapports.

Willoughby a créé l’année dernière sa propre agence entièrement féminine appelée Roxy – et se gère maintenant elle-même.

Mais l’ancien agent YMU exigerait de Willoughby des dispositions d’extinction – estimées à environ 15%.

Il s’agit de commissions perçues par les agents d’une star qui n’est plus sur leur liste, ce qui signifie que YMU pourrait obtenir une coupe de ses apparitions sur Dancing On Ice et This Morning à l’avenir.

Willoughby serait disposée à payer des commissions à YMU sur les emplois arrangés pendant qu’elle était avec eux, mais pas si ces contrats sont renouvelés, rapporte The Sun.

La mère de trois enfants a été informée qu’elle pourrait être forcée de payer à YMU quelque 10000 £ si leur offre était retenue.

La présentatrice a embauché une équipe d’avocats – qu’elle a rencontrés ce mois-ci – pour s’assurer que cela ne se produira pas.

Une source a déclaré au Sun: « Personne ne voulait que cela devienne légal, mais Holly ne donnera pas simplement ses millions durement combattus sans se battre. »

Ils ont ajouté: « C’est une triste fin à ce qui était autrefois un partenariat extrêmement réussi.

YMU représente actuellement des célébrités, dont Philip Schofield, co-vedette de Willoughby’s This Morning.

« Mais YMU semble mécontente d’avoir créé elle-même et se sentir en droit de maximiser une disposition de temporisation pour réclamer une commission sur le renouvellement des contrats.

Il a été rapporté que Willoughby avait quitté YMU en août.

Elle aurait fait des plans pour se gérer au sein d’une équipe entièrement féminine une fois qu’elle a quitté l’agence dans laquelle elle travaillait pendant 13 ans.

Le Sun a rapporté à l’époque que la star avait pris l’énorme décision de carrière après que le verrouillage du coronavirus lui ait donné le temps de réfléchir à son avenir.

YMU – qui était auparavant connu sous le nom de James Grant – a un certain nombre de grandes stars dans les livres y compris Ant et Dec, Graham Norton et Claudia Winkleman.

Une source a déclaré à la publication l’année dernière: « Lockdown lui a donné le temps de réfléchir et de penser à son avenir.

«À bien des égards, c’est devenu l’occasion idéale de repartir à zéro et le moment était venu de changer.

« Elle est vraiment enthousiaste à l’idée de se gérer elle-même et d’avoir plus son mot à dire sur les décisions au jour le jour.

« Elle a toujours eu un sens des affaires incroyable et est fière d’être une maman qui travaille et une femme de carrière. »

L’initié a poursuivi en disant que la décision de carrière de Willoughby était la « prochaine étape logique » après avoir espéré développer un « meilleur équilibre travail-vie privée ».