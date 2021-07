KEITH Lemon a choqué son amie Holly Willoughby en affirmant qu’elle était l’hôte de Celebrity Juice «la plus étroite».

On a demandé au comédien, 47 ans, qui était la plus généreuse de ses anciennes co-stars dans un nouveau podcast et a déclaré que Laura Whitmore et Fearne Cotton étaient « généreuses » et « gentilles ».

5 Keith Lemon a qualifié Holly Willoughby de « serrée » dans un nouveau podcast Crédit : Getty

5 Holly a joué dans Celebrity Juice avec Keith pendant 12 ans Crédit : Getty

Cependant, Keith – de son vrai nom Leigh Francis – a qualifié Holly de pince à penny et a également taquiné qu’elle « se plaignait le plus » lorsqu’ils ont joué ensemble dans la série.

Selon Le miroir, Keith a déclaré sur The Chris KaMOREa Podcast : « Qui est le plus serré ? Eh bien, Laura Whitmore est très généreuse.

« Pour Noël, je cherchais, vous savez, Baby Yoda de Mandalorian – et elle m’en a offert un. »

Il a ajouté: « Fearne était très gentille, elle m’obtenait souvent quelque chose de Vivienne Westwood. »

Holly est-elle la plus serrée ? Je ne sais pas, elle a de beaux yeux. Keith citron

Cependant, Keith a apparemment ensuite déclaré: « Qui est le plus serré? Emily [Atack] vient de commencer à gagner de l’argent, donc je suppose qu’elle n’en avait pas dans le passé… Holly est-elle la plus serrée ? Je ne sais pas, elle a de beaux yeux. »

Le podcast est la dernière entreprise de l’ancien footballeur Chris Kamara.

Bien que son épisode de lancement mettant en vedette Keith n’ait pas encore été mis en ligne, il a également été rapporté que la bande dessinée à la télé accuse Holly d’être l’hôte qui » s’est le plus plaint « .

Holly a quitté Celebrity Juice en mai 2020 après avoir travaillé sur l’émission ITV2 pendant 12 ans.

La présentatrice de télévision, qui a trois enfants avec son mari producteur Dan Baldwin, a déclaré qu’elle souhaitait passer plus de temps avec sa famille.

DU TEMPS EN FAMILLE

Écrivant sur Instagram, elle a confirmé à l’époque : « Toutes les bonnes choses ont une fin et rien ne dure éternellement. »

Holly a écrit : » Merci @celebjuiceofficial pour 12 ans de chaos fantastique… Je n’arrive pas à croire ce que nous avons fait et à quelle vitesse ce temps s’est écoulé.

« Merci à vous tous d’avoir regardé… nous avons toujours eu le public le plus bruyant et le meilleur. Un grand merci également à @itv2 pour avoir cru en l’émission en premier lieu et pour tout votre soutien…

« Au fil des ans, l’équipe de production a changé, mais pour tous ceux qui ont la chance d’avoir travaillé sur la série, ils sauront que nous passons vraiment le meilleur moment, cela n’a jamais été comme du travail et a toujours été pour moi comme une soirée .. . Merci pour toutes vos idées ingénieuses et votre travail acharné… toutes les bonnes choses ont une fin et rien ne dure éternellement… «

Holly a poursuivi: « Il est temps pour moi de céder mon siège de capitaine d’équipe à une personne chanceuse … qui que ce soit, sachez que vous êtes sur le point d’obtenir l’un des meilleurs emplois à la télé en travaillant avec l’une des meilleures comédies … @ keithlemon. »

AMIS POUR TOUJOURS

Faisant l’éloge de Keith, elle a ajouté: « Par où commencer… Je me souviens avoir commencé ce voyage avec vous et avoir dit » Je pense que cela pourrait fonctionner « … mon Dieu, ça a marché… trois amis, toi moi et @fearnecotton .. .. et c’est ce qui est au cœur de tout ça.. amitié… J’aime tes os Citron !

« Merci de m’avoir fait rire pendant douze ans… Je serai de retour en tant qu’invité et juste pour m’assurer que quelqu’un vous garde sous contrôle… si je ne vous vois pas pendant une semaine ou la semaine prochaine ou le semaine après… sache que tu es toujours dans mon coeur… »

Keith a répondu à Holly en écrivant pour son propre compte: « J’adore cette femme. Quel sport incroyable. Toujours prêt à se salir les mains et à participer. Un des garçons mais une femme. »

Il a ajouté : « J’ai passé un bon moment à travailler avec vous. Vous êtes le meilleur ! J’espère avoir la chance de travailler à nouveau avec vous un jour. »

Les capitaines actuels de l’équipe Celebrity Juice sont Emily Atack et Laura Whitmore. Maya Jama a été confirmée comme panéliste régulière en mai de cette année.

5 Holly et Keith sont devenus des amis proches sur Celebrity Juice Crédit : Document à distribuer

5 Le présentateur de This Morning a quitté l’émission en mai de l’année dernière Crédit : ITV