Holly Willoughby se déshabillait chaque fois qu’elle entrait dans sa maison pour éviter de propager des germes pendant le verrouillage

La star de CE matin Holly Willoughby a révélé qu’elle se déshabillait chaque fois qu’elle entrait dans sa maison après être apparue dans l’émission ITV au cours des premières semaines de verrouillage pour éviter de propager des germes.

La présentatrice, 40 ans, a révélé qu’elle était « inquiète » et « effrayée » d’entrer dans les studios de Londres au début de la pandémie, mais a estimé qu’il était de son devoir, avec le co-animateur Philip Schofield, 59 ans, de tenir les téléspectateurs informés.

Holly a maintenant promis de passer plus de temps à travailler à domicile avec son mari producteur de télévision Dan Baldwin, 46 ans, a des enfants Harry, 11 ans, Belle, neuf ans, et Chester, six ans.

Elle a déclaré : « Je savais que nous faisions quelque chose d’important. J’ai les enfants à la maison, Dan n’allait pas au bureau donc j’étais vraiment le seul à entrer et sortir de cette maison et j’étais inquiet, parce que je pensais que j’avais une responsabilité pour moi-même enfants.

« Cela dit, je savais que ce que nous faisions était important, suffisamment important pour que je me dise : « Non, je sais que nous sommes en sécurité au travail.

« Je sais que je vais rentrer à la maison et me laver les mains et me déshabiller près de la porte et aller sous la douche et toutes ces choses », parce que je savais que ce que nous faisions était important, alors je voulais continuer. «

L’émission phare de jour a atteint ses plus hautes notes en 19 ans, avec plus de dix millions de téléspectateurs à l’écoute de l’émission au cours de la première semaine de verrouillage en mars dernier.

Holly Willoughby a aidé à établir un record d’audience ce matin[/caption]

Holly Willoughby a déclaré qu’elle avait peur d’entrer en studio pendant la pandémie[/caption]

Holly, s’adressant à l’équipe publicitaire d’ITV pour célébrer le record d’audience, a déclaré: « C’était juste nous deux, notre rédacteur en chef Martin Frizell était là et juste quelques personnes devant la caméra, et nous avions tous un peu peur en fait et donc pouvoir s’adapter et changer tout en s’inquiétant de ce qui se passait, de sa propre famille, de ce qui se passait à la maison.

En plus de quitter ITV2 Celebrity Juice, laissant son agence de showbiz YMU sortir seule l’année dernière, Holly s’est engagée à faire plus de réunions à la maison par appel vidéo.

Maman Holly veut passer plus de temps avec ses enfants[/caption]

Holly dit qu’elle se déshabillait chaque fois qu’elle rentrait à la maison[/caption]





Lorsqu’on lui a demandé quel changement dans le verrouillage elle était déterminée à maintenir, Holly a déclaré: «Je pense qu’organiser mon temps, je pense que je m’améliore dans ce domaine. Il n’y a aucune raison pour laquelle vous devez traverser la ville pour une réunion. Vous pouvez faire ces choses sur Zoom dans votre maison et vous êtes là quand les enfants rentrent de l’école. Ce genre de chose, ce vrai temps à la maison.

«Les enfants ont beaucoup plus apprécié que je sois de retour l’après-midi et la plupart des après-midi, je le suis, car ce matin est le matin, mais j’ai souvent des choses à faire.

« Donc pour moi, juste avoir ce temps à la maison, je ne veux pas trop en redonner maintenant. »

Holly a déclaré qu’elle ne voulait pas propager de germes pendant la pandémie[/caption]

Holly a dit qu’elle devait se doucher après être allée au studio[/caption]