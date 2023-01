Holly Willoughby se démaquille pour révéler le secret de ses «sourcils parfaits»

HOLLY Willoughby a révélé les secrets de ses sourcils parfaits dans un nouveau tutoriel de maquillage.

La maquilleuse de la star de This Morning, Patsy O’Neill, a habilement utilisé du mascara pour les sourcils pour teinter et façonner les arcs de Holly.

Écrivant sur la plate-forme de style de vie Wylde Moon de Holly, Patsy a écrit: «Si vous avez été victime des jours de sourcils trop épilés des années 90 et que vous souhaitez encourager une plus grande croissance, il existe de nombreux sérums de croissance des sourcils efficaces sur le marché.

“Soyez patient, car il faudra quelques cycles de croissance pour remarquer une différence. Je pense qu’il faut en moyenne 4 à 8 semaines pour recycler vos sourcils.

“Une fois que vous êtes armé des bons outils, tout ce dont vous avez besoin est de la patience et un éclairage adéquat pour vous assurer de ne supprimer que les poils de sourcils en excès et NON les poils de sourcils dont vous avez besoin.

“Je viserais à honorer la forme naturelle de vos sourcils si vous voulez un look classique et intemporel.”

Les fans de Holly ont eu un autre regard sur son look parfait alors qu’elle était glamour pour Dancing On Ice dimanche soir.

Mais quelques jours avant cela, Holly était beaucoup plus décontractée alors qu’elle grimpait dans le lit avec l’ancien footballeur Peter Crouch.

Une farce bizarre faite par Michael McIntyre et la femme de Peter, Abbey, a vu la légende du football surprise à minuit.

Pendant le Big Show de Michael McIntyre sur BBC One, le comédien – avec son énorme équipe de tournage – s’est faufilé dans l’immense maison de vacances de Peter et Abbey au Portugal.

Abbey était au courant de la blague et avait placé une clé de rechange pour Michael sous le tapis.

Alors que l’équipe de tournage se faufilait dans la chambre principale, les téléspectateurs pouvaient voir Peter, 41 ans, endormi et ronflant.

Soudain, les lumières se sont allumées et le père de quatre enfants s’est mis debout dans son lit, pas trop sûr de ce qui se passait.

L’épouse Abbey, 37 ans, a rigolé alors que Peter pouvait à peine parler à cause du choc.

Michael a ensuite joué à un tas de jeux bizarres avec Peter, dont l’un consistait à deviner quelles célébrations de football étaient exécutées par un robot dansant.

Le robot s’est avéré être Romesh Ranganathan, qui a ensuite sauté dans le lit avec le couple.

Ensuite, on a dit à Peter de jouer à un jeu de mémoire, où les lumières s’éteignaient et il devait remarquer toutes les choses qui avaient changé dans la pièce.

Il remarqua instantanément certaines choses, comme le nouveau chapeau de Michael, mais il manqua qu’Abbey ait été remplacée par Holly Willoughby.

Le présentateur avait en quelque sorte réussi à monter dans le lit avec Peter sans être détecté, et il lui a fallu un certain temps pour le remarquer.

Quand il l’a finalement fait, son visage était une image absolue, se cachant sous les couvertures alors que Holly s’exclamait: “Salut Pete!”

Peter a dit à Michael : “Je ne m’attendais pas à celui-là !” comme Holly a répondu: “C’est bizarre pour moi aussi!”

