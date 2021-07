Holly Willoughby se déchaîne alors que la banane psychique de This Morning prédit que l’Angleterre gagnera le match de l’Euro 2020 contre le Danemark

Les fans de CE matin célèbrent après que la banane psychique de Holly Willoughby a déclaré que l’Angleterre gagnerait ce soir.

Le fruit audacieux, qui a un record enviable pour prédire les résultats, a déclaré que les Trois Lions feraient rouler le Danemark.

7 Holly Willoughby a crié alors que la banane prédisait une victoire en Angleterre

Holly, 40 ans, a crié de joie après avoir révélé que la banane avait délivré un « gros gros oui » après lui avoir demandé si l’Angleterre remporterait une place en finale.

Le sinueux Nostradamus a déjà prédit correctement les victoires de l’Angleterre, notamment le triomphe historique contre l’Allemagne et la victoire de samedi contre l’Ukraine.

En 2018, la banane a également révélé que la duchesse de Cambridge aurait un petit garçon, le prince Louis.

Holly l’a tenu en l’air dans la série en disant: « La seule personne qui sait vraiment, vraiment, c’est ce gars.

7 Le sinueux Nostradamus a prédit des victoires contre l’Allemagne et l’Ukraine

7 Holly et Phillip Schofield ont applaudi et agité des drapeaux dans le studio This Morning

7 Les invités Georgia Toffolo et Gyles Brandreth se sont joints aux célébrations

« Si vous n’avez jamais vu la banane psychique auparavant, nous lui posons une question par oui ou par non, puis nous coupons la fin et s’il y a un petit « Y » dedans pour oui, c’est oui, et un point signifie non. «

Se préparant à le trancher, elle a déclaré: « Alors nous disons: l’Angleterre gagnera-t-elle ce soir – oui ou non? Oh mon Dieu, c’est un gros oui! »

L’invité Gyles Brandreth a ensuite ramassé le fruit en disant: « Il me parle en fait maintenant. Il me parle en disant 2-0.

« Merveilleux. Et des nouvelles excitantes pour dimanche aussi ? Je pense que ça se passe très bien au pays de la banane. »

7 Holly a révélé le verdict en disant: « Oh mon Dieu, c’est un gros oui »

7 Harry Kane et les autres stars anglaises sont de retour à Wembley ce soir Crédit : Getty

7 L’équipe a remporté une victoire écrasante contre l’Ukraine à Rome samedi Crédit : AFP

Les fans étaient ravis, avec un tweet: « La banane psychique ne se trompe jamais 😂😂😂😂😂🍌🍌🍌. »

Les talents de la banane sont même devenus viraux au Danemark, avec des images de ses verdicts diffusées sur la place Ofelia de Copenhague.

Holly a crié: « Oh regarde-moi avec ma banane! Eh bien, c’est très amical de leur part, n’est-ce pas? »

La star a récemment fait une prédiction impressionnante, disant au Dr Zoe Williams de l’émission qu’elle avait un garçon bien avant d’accoucher.