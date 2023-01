Holly Willoughby saute dans le lit avec le célèbre footballeur dans une farce hilarante de Michael McIntyre

PETER Crouch est resté bouche bée après avoir découvert nul autre que Holly Willoughby dans son lit au milieu de la nuit.

Une farce bizarre faite par Michael McIntyre et la femme de Peter, Abbey, a vu la légende du football surprise à minuit.

Bbc

Peter Crouch a été choqué de trouver Holly Willoughby dans son lit[/caption] Bbc

Michael McIntyre et son équipe coincés dans l’immense manoir[/caption]

Pendant le Big Show de Michael McIntyre sur BBC One, le comédien – avec son énorme équipe de tournage – s’est faufilé dans l’immense maison de vacances de Peter et Abbey au Portugal.

Abbey était au courant de la blague et avait placé une clé de rechange pour Michael sous le tapis.

Alors que l’équipe de tournage se faufilait dans la chambre principale, les téléspectateurs pouvaient voir Peter, 41 ans, endormi et ronflant.

Soudain, les lumières se sont allumées et le père de quatre enfants s’est mis debout dans son lit, pas trop sûr de ce qui se passait.

L’épouse Abbey, 37 ans, rigolait alors que Peter pouvait à peine parler à cause du choc.

Michael a ensuite joué à un tas de jeux bizarres avec Peter, dont l’un consistait à deviner quelles célébrations de football étaient exécutées par un robot dansant.

Le robot s’est avéré être Romesh Ranganathan, qui a ensuite sauté dans le lit avec le couple.

Ensuite, on a dit à Peter de jouer à un jeu de mémoire, où les lumières s’éteignaient et il devait remarquer toutes les choses qui avaient changé dans la pièce.





Il remarqua instantanément certaines choses, comme le nouveau chapeau de Michael, mais il manqua qu’Abbey ait été remplacée par Holly Willoughby.

Le présentateur de This Morning avait en quelque sorte réussi à monter dans le lit avec Peter sans être détecté, et il lui a fallu un certain temps pour le remarquer.

Quand il l’a finalement fait, son visage était une image absolue, se cachant sous les couvertures alors que Holly s’exclamait: “Salut Pete!”

Peter a dit à Michael : “Je ne m’attendais pas à celui-là !” comme Holly a répondu: “C’est bizarre pour moi aussi!”

Toute la farce a laissé Peter bouche bée, qui a dû plus tard jouer au football avec un Telly-Tubby et manger un curry de Madras de son endroit préféré à Ealing.

Le Big Show de Michael McIntyre se poursuit samedi à 18h50 sur BBC One.

Bbc

Peter a été choqué lorsque Michael a fait irruption dans sa chambre[/caption] Bbc

Peter et Abby étaient au lit ensemble un moment[/caption] Bbc

La suivante, Holly Willoughby a été allongée à côté de lui[/caption]