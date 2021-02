Holly Willoughby a laissé les fans se réjouir de sa tenue Dancing On Ice ce soir.

La star de la télévision, 39 ans, organise le concours ITV tous les dimanches soir avec sa co-star Phillip Schofield et les téléspectateurs de l’émission sont toujours impatients de voir ce qu’elle porte chaque semaine.

En sortant dans une magnifique robe bleu bébé à une épaule, Holly a balayé les fans de leurs pieds avec beaucoup de compliments pour sa robe « magnifique ».

Elle a écrit: « Ce soir sur @dancingonice, c’est la semaine de la danse … Tango, ballet, pas rapide le tout sur glace … et une performance super spéciale de Jayne Torvill et Christopher Dean … mon préféré! … A bientôt sur @ itv à 18h … »









La présentatrice de télévision portait ses mèches blondes repliées dans un chignon bas élégant, associant la tenue à un maquillage audacieux pour compléter sa robe élégante.

Elle a montré son physique magnifique dans la tenue moulante, qui offrait des détails d’épaule sexy.

Les fans ont afflué vers la section des commentaires pour lui envoyer leurs compliments.

L’un a écrit: « Goddess xx »









Un autre écrit: « Superbe [heart emoji] ».

Un troisième a ajouté: « Wow, wow, tu es absolument magnifique, j’adore les cheveux. »

«Vous cherchez des Holls époustouflants», a partagé un autre.

Holly partage souvent une mise à jour de sa tenue chaque week-end alors qu’elle se prépare à frapper la patinoire avec sa co-vedette et le jury de Dancing On Ice.

Le couple présentateur partage une relation très étroite, Phil appelant récemment Holly la «sœur» qu’il n’a jamais eue.

Le présentateur d’ITV, 58 ans, a déclaré qu’il était un « homme chanceux » d’avoir un « ami farouchement fidèle et merveilleux » dans sa vie – et cela se voit.







(Image: PA)



Il a dit OK! magazine avant son 40e anniversaire le 10 février: «Il y a eu tellement de fois au fil des ans que je me suis réjoui du fait que Holly est mon amie, j’ai souvent dit qu’elle est la sœur que je n’ai jamais eue.

« Nous nous sommes tenus côte à côte (récemment avec un écart de 2 m) à travers les bons moments et les moments difficiles … Elle est un soutien constant pour moi, construite d’acier et d’amour. Nous avons ri ensemble et pleuré ensemble et nous nous sommes saoulés impuissants. ensemble.

«Je suis un homme chanceux d’avoir dans ma vie un ami si loyal et merveilleux. Joyeux anniversaire, Holly.

* Dancing On Ice est diffusé le dimanche à 18 h sur ITV.

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.