HOLLY Willoughby a révélé que des caméras « d’urgence » ce matin avaient été installées au cas où elle se ferait piéger chez elle.

La star de 40 ans et son co-animateur Phillip Schofield ont présenté l’émission de petit-déjeuner ITV tout au long de la pandémie depuis le studio.

3 Holly a révélé que des caméras d’urgence avaient été installées dans sa maison au cas où elle serait piégée pendant la pandémie Crédit : Rex

Holly a parlé des efforts déployés par les patrons d’ITV pour s’assurer qu’ils pourraient faire une émission en direct pendant la pandémie.

Elle a dit Horaires de la radio: « À un moment donné, nous avons installé des caméras dans nos maisons afin que nous puissions diffuser à partir de là si nous ne pouvions pas entrer dans le studio. »

Phillip a ajouté: « Nous avons vu l’équipe s’éloigner et tout à coup, c’était juste Holly et moi qui nous préparions au maquillage – et c’était comme une séance de thérapie.

« Mais dès le début, nous avons dit que nous ne voulions pas diffuser d’hystérie. Pas pessimiste, mais honnête et stimulant. »

3 Elle et Phil étaient déterminés à continuer le spectacle Crédit : Fonctionnalités Rex

3 La star a continué à présenter This Morning tout au long de la pandémie Crédit : Rex

Pendant ce temps, Holly a admis qu’elle était « terrifiée d’avoir l’air stupide » lorsqu’elle a rejoint This Morning pour la première fois.

Il y a douze ans, Holly a fait sa toute première apparition aux côtés de Phil présentant l’aliment de base du matin.

La maman de trois enfants a admis qu’elle l’avait presque mis en bouteille avant de faire ses débuts dans la série en 2009.

«Quand j’ai commencé, j’étais terrifié. Je ne me sentais à l’aise qu’en cuisine et en mode – j’avais tellement peur de poser des questions importantes de peur d’avoir l’air stupide.

Holly a joué avec Phil dans la série pendant 12 ans

« J’étais assez jeune et je pense que certaines personnes se demandaient si j’étais la bonne personne pour le poste. »

Depuis lors, la femme de 40 ans est devenue connue pour son rire contagieux et sa technique d’entrevue compatissante, couvrant tout, des événements actuels aux derniers conseils culinaires.

Elle est également devenue un mème plus d’une fois, en particulier après que son commentaire sur l’ajout de jambon au macaroni au fromage de Gino D’ACampo l’ait amené à déclarer: « Si ma grand-mère avait des roues, elle aurait été un vélo. »