HOLLY Willoughby a révélé la farce hilarante que son mari Dan Baldwin lui avait faite – alors ses copains pensaient qu’elle buvait à tout moment de la journée.

La femme de 40 ans a eu le visage rouge à de nombreuses reprises pendant le verrouillage lorsque Dan frappait à la porte où elle était en train de téléphoner et lui passait un verre de vin – que ce soit le matin, le midi ou le soir.

S’exprimant sur This Morning aujourd’hui, elle a expliqué: «Vous savez ce que Dan n’arrêtait pas de me faire quand nous faisions des appels Zoom.

«De toute évidence, je revenais du travail et il frappait à la porte et j’allais ‘oh désolé’ et j’ouvrais la porte et il passait dans un verre de vin quelle que soit l’heure de la journée.

«Alors je l’aurais et je regardais l’écran en arrière et je me disais ‘désolé il fait ça tout le temps’ et il disait ‘non, je ne le fais pas, tu l’as demandé’.

«C’était tellement ennuyeux, il le faisait à chaque fois, peu importe à qui je parlais.

Comme le reste d’entre nous, Holly a été obligée de rester en contact avec ses amis par vidéo cette année – mais ses copains sont un peu plus célèbres.

L’année dernière, Holly nous a donné un aperçu de l’un de ces appels lorsqu’elle a publié une capture d’écran tout en discutant avec Emma Bunton et Nicole Appleton.

Elle a dit à ses partisans: «Oh, ces visages me manquent tellement…

«À part et pourtant totalement connectées… mes filles me manquent… @ ruby1kid @shishib @emmaleebunton #nikidemetz.»

Holly a également été obligée de célébrer son 40e en ligne l’année dernière, les célébrations étant annulées.

Elle a déclaré à l’époque: «C’est doux-amer car la semaine prochaine je fête mon gros 4-0 et demain soir aurait été ma grande fête d’anniversaire que j’ai dû annuler!

« Donc ça sera très différent. Mais tant que j’ai un gâteau et un verre à la main, tout ira bien. »