Holly Willoughby retient ses larmes alors qu’Andrew Neil commence à pleurer sur la « gentillesse » de la star de This Morning

HOLLY Willoughby a refoulé ses larmes aujourd’hui alors qu’Andrew Neil a commencé à pleurer ce matin en remerciant elle et Phillip Schofield pour leur « gentillesse ».

Le diffuseur chevronné, Holly et Phil, ont partagé un rare moment d’émotion lors de l’émission du déjeuner d’ITV qui a laissé les téléspectateurs en larmes.

Il s’est joint à l’émission pour discuter des sujets d’actualité du jour, mais a pris un moment pour montrer qu’il appréciait qu’ils l’aient invité.

L’ancien journaliste de Sky News a déclaré: « Écoutez, je voulais venir aujourd’hui pour vous remercier. »

Holly et Phil ont été pris au dépourvu par le commentaire, alors que Holly, 40 ans, a déclaré: « Eh bien, merci! »

Phil a alors demandé : « De quoi voulez-vous nous remercier ?

Andrew a répondu: « Juste pour être si gentil. »

Il était incapable d’en dire plus, et Phillip est donc intervenu et a dit : « Andrew, c’est une belle chose à dire, et bonne chance dimanche !

« Tu es douce parfois », a ajouté Holly.

Andrew a fondu en larmes sur This Morning avant le lancement de sa nouvelle chaîne GB News dimanche.