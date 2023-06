Holly Willoughby repérée pour la première fois depuis le scandale de l’affaire Phillip Schofield en vacances au Portugal avec sa famille

CE matin, la star Holly Willoughby se cache à 1 070 miles au Portugal alors que le scandale de Phillip Schofield s’aggrave, peut révéler The Sun.

La fille dorée d’ITV, 42 ans, s’est détendue dans son trou de 8 millions de livres sterling en Algarve avec sa famille – mais s’est mise à couvert alors qu’ils sortaient dîner.

Nos photos exclusives montrent Holly, dans un pull en tricot crème, se couvrant d’un chapeau de soleil et de lunettes de soleil tout en dînant près de sa villa à proximité d’un complexe de golf chic.

On pense qu’elle a passé la semaine à se prélasser sous le soleil du 23C – alors que la carrière de son ancien co-animateur et ex-meilleur ami s’est effondrée en disgrâce à cause d’une liaison extra-conjugale avec un jeune coureur.

Phillip a récemment quitté l’émission de jour après 21 ans à la suite d’une rupture avec sa co-star Holly.

Son départ a également été alimenté par le fait que son frère Tim a été présenté comme un peado.

Il a ensuite fait une révélation explosive sur la « relation consensuelle on-off » – ne lui laissant d’autre choix que de quitter complètement ITV.

Holly est restée silencieuse depuis qu’elle a révélé qu’elle avait confronté Phillip à propos de l’affaire avec un show runner, mais il l’a nié.

La maman de trois enfants a admis dans un communiqué qu’il avait été « très blessant » de découvrir que son ancien meilleur ami avait menti.

Elle risque maintenant d’être grillée par un avocat indépendant qui recueille des déclarations pour ITV à la lumière du récent scandale This Morning.

Holly insiste sur le fait qu’elle n’a rien à cacher – et prévoit de revenir à This Morning lundi, malgré les pressions pour se retirer.

L’ancienne co-vedette Eamonn Holmes a déclaré qu’elle devrait suivre Phillip « par la porte » et l’a accusée de s’être éloignée du navire en train de couler.

Alison Hammond devrait rejoindre Holly lundi avant que d’autres co-animateurs d’ITV ne travaillent avec elle en rotation.

Holly – autrefois photographiée aux côtés de Phillip et de son ancien amant – est absente avec sa famille, notamment ses parents Linda et Brian et sa sœur Kelly.

On pouvait la voir dîner dehors sous un toit de style auvent au restaurant avec ses parents, Kelly, et ses trois enfants, vers 20 heures.

Holly portait un chapeau et des lunettes de soleil pour garder un profil bas et éviter d’être repérée par des fans à l’étranger.

Elle avait son plus jeune fils Chester, huit ans, sur ses genoux, alors qu’elle commandait un verre au serveur et savourait un dessert.

Un spectateur a déclaré: « Holly essaie clairement de rester sous le radar – ils dînaient quand le soleil se couchait et elle portait toujours son chapeau et ses lunettes de soleil.

« La région est un haut lieu de vacances pour les Britanniques, elle s’inquiète donc probablement d’être interrogée sur le scandale de This Morning.

« À un moment donné, Holly a longuement parlé à un serveur qu’elle semblait connaître personnellement.

« Elle semblait passer un bon moment – contrairement à son vieil ami Phillip. »

Le mari de Holly, Dan Baldwin, 48 ans, n’était pas avec eux au repas, pas plus que son aîné.

Les chefs d’ITV doivent faire face mardi à des grillades de la part des députés du comité de la culture des Communes.

Il s’ensuit que le diffuseur n’a potentiellement pas enquêté correctement sur l’affaire.

Une source a déclaré à propos des stars de This Morning interrogées par un avocat: « Holly, Alison et Ruth – qui est toujours proche du jeune homme – seront toutes interrogées, ainsi que d’autres qui ont travaillé sur This Morning ou Loose Women à l’époque de L’affaire de Phil.

« Peu importe la taille de la célébrité, on leur demandera de parler et de fournir des preuves. »

La patronne d’ITV, Dame Carolyn McCall, a rompu son silence hier, révélant qu’un avocat avait été chargé d’examiner les faits après que Phil, 61 ans, ait admis avoir menti pour dissimuler une liaison avec un collègue masculin beaucoup plus jeune.

Les animateurs de Friday This Morning Alison et Dermot O’Leary doivent être interrogés avec Holly et le reste de la liste des présentateurs de l’émission.

Outspoken Eamonn Holmes, Ruth Langsford et le Dr Ranj Singh seront également appelés à faire des déclarations.

Cette décision est intervenue après que le diffuseur a été contraint de nier avoir commis des erreurs lors d’un examen interne en 2020 de la relation de l’ex-animateur.

Dans une lettre publiée hier soir, Dame Carolyn a déclaré qu’ITV avait soutenu le jeune homme.

Elle a écrit: «L’employé d’ITV avait 19 ans lorsqu’il a effectué sa première expérience de travail chez This Morning en 2015 et 20 ans lorsqu’il a postulé et réussi à obtenir un emploi de coureur dans l’émission.

« Il a ensuite postulé et réussi à obtenir une promotion chez Loose Women en 2019. Il a quitté ITV en 2021. »

Elle a poursuivi en disant qu’ITV s’était sentie « mal abandonnée » par Phillip, qui a admis avoir menti à propos de sa liaison.

Le Sun a raconté comment il avait quitté ITV vendredi et avait été licencié par l’agence artistique YMU après avoir admis une affaire « imprudente mais pas illégale ».

Jane Mulcahy KC commencera son enquête dans les prochains jours.

Une fois le rapport rédigé, ITV examinera les résultats et prendra les mesures en conséquence.

