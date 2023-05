Holly Willoughby refuse de répondre aux questions alors qu’elle laisse Phillip Schofield derrière elle pour rencontrer le roi Charles

HOLLY Willoughby a refusé de parler à la presse alors qu’elle assistait à un événement royal avec le roi Charles aujourd’hui.

La star de This Morning, 42 ans, était tout sourire lorsqu’elle a rencontré le roi nouvellement couronné, aux côtés de son copain hollywoodien Stanley Tucci.

Holly Willoughby a rencontré le roi Charles aujourd'hui

Le duo de célébrités était au palais de Buckingham pour présenter les lauréats du prix Princes’ Trust.

Mais Holly était moins ouverte en ce qui concerne les médias assemblés.

Le journaliste royal du Daily Express, Richard Palmer, a expliqué sur Twitter que « l’animatrice normalement bavarde de This Morning ne parlait pas aux médias et qu’il n’y avait aucun signe de son co-animateur Phillip Schofield, également ambassadeur de confiance ».

Le présentateur s’est précipité sur le plateau de This Morning avant la fin de l’émission d’aujourd’hui pour faire l’événement, laissant la co-star assiégée Phillip Schofield se présenter seule.

Holly a déclaré: « J’ai mis ma robe chic aujourd’hui parce que plus tard dans l’après-midi, je me dirige vers le palais de Buckingham et le roi sera là et nous pourrons présenter les gagnants. »

Alors qu’elle partait à midi, Phil et Holly se sont étreints et embrassés dans une démonstration très amoureuse.

Phil a plaisanté: « Alors tu es parti en milieu de journée et je tiens le fort. »

Mais elle a semblé écarter toute tension présumée lors de sa rencontre avec le roi.

Le départ précoce de la télévision est survenu alors que la querelle off-air de Holly et Phillip gronde.

Les initiés pensent que le temps est enfin écoulé pour Phil, 61 ans, qui anime le mastodonte ITV depuis 2002.

Le patron de This Morning, Martin Frizell, pourrait également être en ligne pour la côtelette, selon le personnel – alors que les hauts gradés d’ITV tentent une refonte majeure de la série assiégée.

Cependant, ceux qui travaillent sur l’émission de jour disent qu’ils comprennent que le travail de la co-présentatrice populaire Holly Willoughby sera sûr.

Une source a déclaré: « This Morning se prépare à des changements sismiques cet été – et Phil est aligné comme le premier grand nom de la côtelette lorsque son contrat expirera cet été.

« Il est hautement improbable qu’il revienne en septembre.

« Des plans sont en cours d’élaboration pour un nouveau look This Morning et, pour le moment, Phil n’y figure pas. Il travaille sur la série depuis plus de deux décennies. Beaucoup pensent qu’il est temps d’avoir du sang frais.

Le Sun a révélé que Phil et Holly – qui ont suscité la controverse en sautant la file d’attente pour voir la reine allongée en état en septembre dernier – parlent à peine hors caméra.

Depuis que la rupture de Holly et Phil a été révélée par The Sun, les fans de l’émission de jour ont inondé les réseaux sociaux d’appels au changement.

Leur humeur n’est pas passée inaperçue auprès d’ITV, qui a été confrontée hier à une baisse de près de 200 000 téléspectateurs de This Morning par rapport au même jour la semaine dernière.

Cela survient alors que la série a tenté de «garder son calme et de continuer» cette semaine à la suite des retombées de Holly et Phil.

Les deux présentateurs ont assuré aux patrons qu’ils resteraient professionnels à l’antenne et le couple a tenu parole.