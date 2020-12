Holly Willoughby a recréé l’un des looks les plus emblématiques de la princesse Diana en portant un pull mouton identique à celui rendu célèbre par le défunt royal.

La princesse de Galles a fait tourner les têtes en 1981 lorsqu’elle a assisté à un match de polo avec son mari le prince Charles dans un pull rouge.

Le gros kit était orné d’images de moutons blancs à l’exception d’un noir près du milieu.

Diana a gardé le vêtement et l’a porté à nouveau lors d’un autre match de polo en 1983.

Les créateurs de mode derrière le pull, Sally Muir et Joanna Osborne, ont récemment relancé le modèle et Holly, 39 ans, est maintenant l’heureuse propriétaire d’un exemplaire.

Elle a partagé une photo d’elle-même portant le pull Diana sur sa page Instagram et l’image a fait tourner ses abonnés.







(Image: hollywilloughby / Instagram)



On a commenté: « Le pull Diana !!! » et un autre a ajouté: « Chanelling Princess Diana !! Love this. »

Les créateurs ont déclaré à People: «Diana était le premier membre de la famille royale dont nous nous souvenons qui s’intéressait à la mode.

«Elle avait un style beaucoup plus aventureux et jeune que ce à quoi nous étions habitués dans notre royauté, et elle prenait un plaisir évident aux vêtements et les portait avec un style formidable.







(Image: Photothèque Tim Graham via Getty Images)







(Image: Getty Images)



« C’est un plaisir pour nous de voir une nouvelle génération profiter de quelque chose que nous avons fait il y a de nombreuses années et l’adapter à une nouvelle ère de la mode. »

Le pull en mouton noir a été abandonné en 1994 avant d’être relancé cette année.

Diana n’avait que 21 ans lorsqu’elle a porté le pull pour la première fois et beaucoup l’ont vu comme un commentaire très public sur son mariage et son rôle en tant qu’étranger au sein de la famille royale.