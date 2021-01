Le 40e anniversaire de Holly Willoughby est censé être une affaire grandiose sur This Morning.

La journée spéciale de la présentatrice télé arrive le 10 février et il a été rapporté que ses collègues de l’émission à succès ITV – y compris le co-animateur Phillip Schofield – ont prévu un geste doux pour marquer le jalon.

La nation restant soumise à des règles de verrouillage strictes, ITV ne peut pas faire grand-chose pour sa reine présente.

Et The Sun rapporte qu’un gâteau d’anniversaire spécial devrait être présenté à la maman de trois enfants en direct.

Les règles actuelles signifient malheureusement que Holly n'est pas en mesure de rencontrer des amis et des membres de la famille élargie pour le moment, mais il y a des chuchotements qu'elle va célébrer virtuellement avec une fête Zoom avec ses amis célèbres.







Les chanteuses Emma Bunton, 45 ans, et Nicole Appleton, 46 ans, l’actrice Tamzin Outhwaite, 50 ans, et sa grande soeur Kelly, 42 ans, se joindront toutes à l’appel.

Avant son grand jour, Holly a déclaré à la publication: «J’ai vraiment hâte d’y être.

«Ma trentaine a été consacrée aux enfants, à les élever, à garder toutes ces balles en l'air, mais maintenant qu'ils vieillissent, je peux commencer à me concentrer sur ce qui se passe pour moi.







The Mirror a contacté les représentants de Holly pour obtenir des commentaires.

Comme pour nous tous, l’anniversaire de Holly avant le coronavirus était très différent de ce que ce sera cette année.

Elle a sonné dans son 39e avec style avec une fiesta mexicaine à part entière.







La présentatrice de télévision a eu droit à des cocktails et des collations préparés par le chef Phil Vickery alors qu’elle portait le feu à un an de plus avec son co-animateur Phillip.

Holly a également reçu un délicieux gâteau d’anniversaire, et a déclaré plus tard: « Je ne pouvais pas penser à un déjeuner d’anniversaire plus rêveur. »

