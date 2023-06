Holly Willoughby ravagée par Kerry Katona alors que la chanteuse dit que « personne ne la croit plus »

KERRY Katona a lancé une attaque contre la présentatrice de This Morning, Holly Willoughby, affirmant que « personne ne la croit plus ».

L’ancienne star d’Atomic Kitten, 42 ans, a eu une relation difficile avec l’émission ITV et s’est prononcée après la hache de l’ancre Phillip.

La chanteuse a exhorté Holly à quitter l’émission de jour ITV[/caption]

Kerry a maintenant critiqué le discours « sans cœur » de Holly, après avoir abordé la controverse entourant son ancien co-animateur Phillip Schofield à son retour à This Morning la semaine dernière.

«Je pensais que le discours de Holly sur Phil ce matin la semaine dernière était une charge absolue de merde. C’était horrible », a partagé Kerry dans New! Colonne de magazines.

« J’ai senti que c’était tellement mis en scène, tellement répété, si sans cœur, si sans âme. Les gens veulent du réel.

« Plus personne ne croit Holly. »

Kerry a ensuite exhorté Holly à quitter son rôle de présentatrice dans l’émission de jour d’ITV et a révélé quel duo devrait la remplacer.

« J’aurais plus de respect pour elle si elle quittait This Morning et Dancing on Ice et disait » tu sais quoi, il est temps pour moi de m’en aller « », a poursuivi la chanteuse.

« Je n’ai rien du tout contre elle, mais en tant que spectateur, je ne pense pas que ça marche plus.

« Si cela ne tenait qu’à moi, j’aimerais qu’Amanda Holden et Rylan le présentent. »

Kerry a également récemment apporté son soutien aux anciens animateurs Ruth Langsford et Eamonn Holmes et a déclaré qu’elle aimerait voir le duo mari et femme revenir dans la série.

Le mois dernier, Kerry a raconté comment une interview avec Phillip, 61 ans, et Fern Britton, 65 ans, réalisée en 2008, l’avait laissée suicidaire.

Kerry parlait de l’heure à laquelle elle est apparue en articulant ses mots dans This Morning.

Elle a admis qu’elle trouvait toujours incrédule Phil et son co-animateur « n’ont jamais posé de questions » sur la santé mentale et ont plutôt soulevé des questions sur son alcoolisme et sa toxicomanie, après avoir révélé qu’elle souffrait d’un trouble bipolaire.

Le mois dernier, elle a fait part de ses sentiments sur la situation, ce qui a vu Phil réaliser une déclaration dans son intégralité.

Elle a expliqué: « Ce n’est même pas que j’ai un problème avec Phil ces jours-ci, il s’est excusé auprès de moi après avoir souligné que j’avais mal prononcé mes mots dans l’émission en 2008 et que nous nous entendons depuis.

« C’est plus que quand tu regardes l’émission, tu as envie de croire en leur relation n’est-ce pas ?

«Je ne peux même pas le regarder maintenant parce que ça me fait grincer des dents.

« Je trouve que je ne fais même pas attention aux sujets dont ils discutent, je regarde juste leur langage corporel. »

Elle a terminé avec les mots: « J’aimais Eamonn et Ruth dans la série, récupérons-les. »

