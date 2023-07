Holly Willoughby quitte secrètement This Morning alors qu’elle rompt la « tradition » estivale

HOLLY Willoughby a discrètement pris du recul par rapport à This Morning jusqu’à l’automne, peut révéler The Sun.

Cela fait suite à quelques mois difficiles pour la présentatrice, 42 ans, depuis que le scandale de l’affaire de son co-animateur Phillip Schofield a été révélé.

Holly – qui a signé l’émission comme d’habitude jeudi – donne généralement aux téléspectateurs un dernier adieu avant son émission annuelle été casser.

Mais l’animatrice vedette n’a pas reconnu publiquement qu’elle partait pour deux mois de vacances.

Holly et Phil ont généralement toujours travaillé cinq jours la dernière semaine avant l’été à cette période du mois.

En 2021, Holly et Phil ont renversé huit vins sur leur rare créneau du vendredi avant de partir à l’étranger.

L’année dernière, les anciens meilleurs amis ont partagé des messages jaillissants en ligne les uns sur les autres alors qu’ils célébraient une autre année sur This Morning, avec Phil louant Holly comme «la meilleure humaine» et Holly ajoutant: «Et toi ma chérie… Je t’aime… A bientôt mon beau pantalon! »

Mais le temps prolongé de Holly hors écran cet été a été balayé sous le tapis.

Elle a dit aux téléspectateurs jeudi à quoi s’attendre des animateurs réguliers du vendredi Alison Hammond et Dermot O’Leary – mais n’a pas mentionné qu’elle ne serait pas de retour avant septembre.

Holly a terminé le spectacle avec un simple: « A bientôt, au revoir ».

Elle avait été critiquée par des téléspectateurs furieux le dernier jour après avoir « sympathisé » avec les militants de Just Stop Oil.

Son commentaire a été fait quelques jours seulement après qu’elle et son mari Dan Baldwin aient pris un hélicoptère de Londres à Glastonbury pour rejoindre 200 000 autres festivaliers – plutôt que de prendre le train.

Hier, Holly a rompu son silence sur les réseaux sociaux pour partager sa tristesse après avoir révélé que sa belle-mère bien-aimée Sandra était décédée.

On dit qu’elle passe du temps avec sa famille alors qu’ils font face à leur chagrin en privé.

L’année dernière, Holly a accueilli This Morning avec Phil vendredi alors qu’ils entamaient leurs vacances d’été.

Avant de passer à l’antenne, Holly a déclaré aux fans sur Instagram: « Vendredi matin… aujourd’hui, nous retirons nos œuvres d’art du mur et vidons les casiers avant de rompre pour l’été…

« Beaucoup de plaisir à avoir avant de partir… Rendez-vous ce matin à 10h. »

Cependant, son dernier message avant de passer à l’écran la semaine dernière ne mentionnait pas sa sortie.

« Jeudi matin… », a écrit Holly.

« Rendez-vous ce matin à 10h.

« @landonorris @jwebbnorth1 @williamhansonetiquette et @marcusbeanchef tous dans l’émission avec @craigadoyle et moi aujourd’hui. Robe de Karen Millen.

Il est entendu que le congé prévu de Holly n’a pas été avancé.

Un initié de la télévision a déclaré: « Holly reviendra après une pause habituelle et planifiée au cours de l’été.

« Rien n’a été avancé ou changé au cours du week-end. »

Holly et Phil passaient des vacances avec leurs familles chaque été jusqu’à ce qu’une querelle déchire leur amitié.

On ne pense plus qu’ils s’expriment suite au scandale qui a secoué This Morning.

Le Sun avait précédemment révélé que la liaison de Phillip avec un jeune coureur masculin devrait durer 12 semaines.

L’homme de 61 ans et son ancien amant seront longuement interrogés sur leur relation, Alison et Dermot devant également être interviewés avec Holly dans les semaines à venir.

Un porte-parole d’ITV a été contacté par The Sun.

