Holly Willoughby quitte les téléspectateurs de This Morning en larmes alors qu’elle revient pour montrer à une fille mourante son diadème

Ce matin, les téléspectateurs ont pleuré aujourd’hui alors que Holly Willoughby est revenue dans la série pour donner son diadème à une fille mourante.

La présentatrice de télévision, qui est actuellement en vacances d’été, est apparue par liaison vidéo pour surprendre la superfan Sophie, qui souffre d’une forme rare de cancer incurable.

4 Sophie était ravie de rencontrer Holly par appel vidéo

4 Sophie a reçu le diadème de Holly

Son père a expliqué: « Elle a été si positive à ce sujet. Elle a quelque chose qui s’appelle un rhabdomyosarcome.

« Elle avait une tumeur de douze pouces qui a été retirée en septembre et, malheureusement, elle a rechuté en juin après neuf mois de chimiothérapie et de radiothérapie, alors ils nous ont dit qu’il n’y avait pas de remède pour cela maintenant. »

Le brave jeune, qui a un Page de juste donner, a créé une liste de choses qu’elle veut faire et continuer ce matin était l’une d’entre elles.

Malheureusement, sa présentatrice préférée Holly n’était pas là, mais elle s’est assurée de pouvoir discuter avec elle et de lui offrir deux de ses objets personnels – le diadème qu’elle portait lorsqu’elle était Cendrillon et aussi sa bouteille d’eau lorsqu’elle animait I’m A Célébrité.

Surgissant à l’écran, Holly lui a dit : « C’est tellement agréable de vous rencontrer. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être là, mais quand j’ai entendu que tu venais dans la série, je me suis dit « d’accord, je veux être là », j’aurais aimé pouvoir être là. Je t’envoie un gros câlin virtuel.

Elle a poursuivi: « Je me creusais la tête hier soir et je lisais tout sur vous, et je sais que vous êtes une fille selon mon cœur et que vous aimez la mode.

« Je pensais à toutes mes tenues ce matin, à ce que j’ai préféré et ça devait être ma robe de Cendrillon et le meilleur c’était ce diadème, donc c’est ce que je préfère. »

Je souhaiterais pouvoir être là. Je t’envoie un gros câlin virtuel. Holly Willoughby

Holly a ajouté: « Vous êtes une fille chanceuse parce que j’ai demandé si je pouvais le ramener à la maison pour ma fille et ils ont dit non, c’était trop spécial pour le ramener à la maison. »

Ceux qui regardaient à la maison ont été très émus par l’histoire de Sophie et se sont rendus sur Twitter pour la commenter.

Une personne a écrit : « Omg, je suis en larmes à cause de ça. Petite Sophie, incroyable. #ce matin. «

Un deuxième a ajouté: « Quelle belle chose pour Holly à faire pour Sophie. Elle a une si belle âme #Ce matin. «

Tandis qu’un troisième remarquait : « C’est déchirant de voir la petite sophie quel dommage #ce matin. «

4 Holly portait le diadème quand elle jouait Cendrillon