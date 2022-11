Holly Willoughby publie une photo rare de ses trois enfants dans la jungle I’m A Celeb

HOLLY Willoughby a partagé une photo de ses trois enfants rarement vus dans la jungle en un clin d’œil.

L’animatrice de This Morning a profité de ses histoires Instagram pour la montrer câlinée à ses enfants alors qu’ils étaient assis autour du feu de camp emblématique.

Holly, 41 ans, s’est rendue dans la jungle en 2018 pour rejoindre Declan Donnelly dans l’animation de l’émission – se mettant à la place d’Ant McPartlin.

On pouvait voir la star de la télévision avoir l’air décontractée dans une chemise à carreaux et un jean alors que ses enfants, Harry, 13 ans, Belle, 11 ans et Chester, huit ans, qu’elle partage avec son mari Dan Baldwin, étaient assis à côté d’elle.

On pouvait voir les trois jeunes portant des t-shirts I’m A Celeb avec leurs noms et de faux numéros de téléphone imprimés au dos.

La famille s’est assise sur une bûche alors qu’elle surplombait le camping, y compris les lits de camp verts, le foyer et un trône rouge au milieu du camp.

“Je viens de flasher sur mon téléphone”, Holly a légendé le message, aux côtés d’emojis de divers insectes et petits animaux.

Holly est intervenue pour présenter l’émission aux côtés de Dec 47 en 2018 – lorsque Ant McPartlin s’est absenté de l’émission pour des raisons personnelles à la suite de sa condamnation pour conduite en état d’ébriété.

La présentatrice de télévision était le premier choix des patrons d’ITV pour assumer le rôle et ils ont utilisé une grosse offre en espèces pour la tenter.

Une source télévisée a déclaré au Sun en 2018: «Holly était le premier choix pour remplacer Ant dans l’émission et l’offre à six chiffres reflétait à quel point ils voulaient la faire participer.





“Elle est si populaire et elle a une excellente relation avec Dec, c’était une évidence. Holly vaut son pesant d’or et les frais reflètent cela.

Pendant ce temps, Holly a déclaré dans un communiqué à l’époque: “Je ne pourrais pas être plus excitée d’avoir été invitée à accompagner Dec pour la prochaine aventure dans la jungle.

“J’aime Ant et je veux lui adresser mes meilleurs vœux et mon soutien pour un rétablissement continu. Ce sont de grosses chaussures, pas pour remplir, mais juste pour se réchauffer un peu…

“Honnêtement, je suis un grand fan de I’m A Celebrity et j’ai l’impression d’avoir gagné un concours pour aller passer du temps dans mon émission préférée !”

Holly partage rarement des photos de ses enfants sur ses réseaux sociaux et tourne toujours le dos à l’appareil photo pour préserver leur intimité.

Plus tôt ce mois-ci, Holly a séduit les fans avec un rare cliché sans maquillage alors qu’elle montrait sa beauté naturelle.

La star de la télévision a pris son Instagram avec le selfie alors qu’elle se détendait à la maison avec ses trois enfants.

Elle s’éloigna alors qu’elle était assise sur son canapé à la maison, l’air décontracté dans un sweat-shirt gris alors qu’elle tenait un verre pour la caméra.

