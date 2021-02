Holly Willoughby profite avec gratitude du soleil dans un selfie sans maquillage

Holly Willoughby compte clairement les jours jusqu’à l’arrivée du printemps alors qu’elle profite d’un soleil de fin d’hiver.

La présentatrice de télévision s’est maquillée pour un selfie ce matin alors qu’elle profitait au maximum du temps chaud.

Holly, 40 ans, prend un jour de congé avant de revenir dimanche à la co-animatrice Dancing On Ice.

Elle a laissé les enfants Harry, 11 ans, Belle, 9 ans et Chester, 6 ans, entre les mains habiles de son mari Dan Baldwin et elle a grignoté un peu de soleil.

Elle s'est dirigée vers l'extérieur pour chevaucher quelques rayons, profitant pleinement des temps d'arrêt avant qu'il ne fasse très froid demain.







Mais ne vous inquiétez pas, le temps n’est pas sur le point de changer.

Holly sera du côté de la patinoire alors que le chaotique Dancing On Ice revient sur nos écrans dimanche.

Elle a eu un jour de congé supplémentaire le week-end dernier après que l’émission ait été interrompue pendant une semaine pour permettre une récupération supplémentaire.

ITV a avancé la finale de la série de cette année d'une semaine après qu'une série de célébrités se soient retirées pour cause de maladie et de blessure.







Lundi, il a été annoncé que Jason Donovan était devenu la dernière star à se retirer, après Denise van Outen, Billie Shepherd, Rufus Hound et Joe-Warren Plant.

La finale du spectacle aura désormais lieu le 14 mars, au lieu du 21 mars comme prévu précédemment.

Le patineur professionnel Hamish Gaman, qui était partenaire de l'ancienne actrice de Coronation Street Faye Brookes, a abandonné la semaine dernière après s'être blessé au doigt en enfilant une chaussette.







L’émission doit reprendre dimanche avec cinq célébrités restantes, Rebekah Vardy, Lady Leshurr, Colin Jackson et Sonny Jay qui se battent avec la favorite Faye.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: «Notre équipe de production et nos acteurs ont livré un spectacle fantastique pendant des périodes incroyablement difficiles.

« Continuer à créer la meilleure télévision pour nos téléspectateurs est notre priorité absolue et nous attendons avec impatience le reste de la série. »

Dancing On Ice a été qualifié de « maudit » et de « désastreux » après une année torride, mais Holly et Phillip Schofield sont déterminés à ce que le spectacle se termine en beauté.