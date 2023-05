HOLLY Willoughby devrait quitter This Morning « dans quelques semaines » alors qu’elle se prépare à faire une pause dans l’émission.

Plus tôt dans la journée, il a été révélé que la présentatrice et son co-animateur Phillip Schofield devaient s’absenter du programme ITV, alors que leur querelle en coulisse gronde.

Rex

TVI

Phil et Holly ont subi des retombées dans les coulisses de l’émission[/caption]

Holly, 42 ans, et Phil, 61 ans, ont vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines – et le couple se voit accorder une semaine de congé en juin.

À la lumière de la pause et de leurs retombées dans les coulisses, il a maintenant été prédit que la maman de trois enfants pourrait quitter la série.

Le bookmaker William Hill a donné à Holly une cote de 4/1 pour s’éloigner de l’émission avant le début du mois de juin.

Le porte-parole Lee Phelps a déclaré: «Il semble y avoir beaucoup de choses à suggérer que le temps de Holly sur This Morning pourrait toucher à sa fin.

« Nous proposons 4/1 qu’elle quitte son rôle d’ici la fin du mois. »

Le bookmaker a également prédit qu’au lieu de l’émission de jour, Holly pourrait plutôt assumer un rôle de présentation dans un programme rival.

Elle est actuellement répertoriée à 6/1 pour rejoindre le panel de Loose Women, et 20/1 pour reprendre I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Les initiés disent que beaucoup pensent que le temps est enfin venu pour Phil, qui héberge le mastodonte ITV depuis 2002.

Le patron de This Morning, Martin Frizell, pourrait également être en ligne pour la côtelette, selon le personnel – alors que les hauts gradés d’ITV tentent une refonte majeure de la série assiégée.

Cependant, ceux qui travaillent sur l’émission de jour disent qu’ils comprennent que le travail de la co-présentatrice populaire Holly sera sûr.

Une source a déclaré: « This Morning se prépare à des changements sismiques cet été – et Phil est aligné comme le premier grand nom de la côtelette lorsque son contrat expirera cet été.

« Il est hautement improbable qu’il revienne en septembre.

« Des plans sont en cours d’élaboration pour un nouveau look This Morning et, pour le moment, Phil n’y figure pas. Il travaille sur la série depuis plus de deux décennies. Beaucoup pensent qu’il est temps d’avoir du sang frais.