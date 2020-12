Holly Willoughby a été vue passer du temps de qualité avec ses enfants après quelques semaines difficiles pour sa famille.

La présentatrice de This Morning, 39 ans, a été vue en train de faire tourner sa Mercedes EQC électrique de 65000 £ avec sa fille Belle, neuf ans, et son fils Chester, âgé de six ans.

Cela vient après que Holly, qui partage également son fils Harry, 11 ans, avec son mari Dan Baldwin, a été forcée de s’absenter de l’émission ITV après que deux de ses enfants aient présenté des symptômes de coronavirus.

Heureusement, ils ont tous été testés négatifs et la famille semblait de bonne humeur lorsqu’ils ont été repérés à Londres cette semaine.

















Belle et Chester ont été vus courir autour de leur mère pendant la sortie.

Holly avait l’air typiquement glamour dans un manteau à carreaux noir et blanc, qu’elle a associé à un jean skinny noir et des bottes assorties.

Le style est clairement dans la famille, car Belle portait un manteau à carreaux similaire dans un motif multicolore.









Holly a gardé le froid avec un chapeau à pompon et accessoirisé avec des lunettes de soleil noires et un sac de créateur.

La maman de trois enfants a été vue en train de recharger sa voiture électrique pendant que ses enfants attendaient à l’intérieur du moteur.

Elle a récemment parlé de la peur du coronavirus de ses enfants sur Instagram.









Holly devait rester à la maison avec eux au cas où elle serait testée positive pour le virus.

Elle a posté: «Je voulais juste dire merci pour tous vos gentils messages … au cours des derniers jours, deux de nos enfants étaient malades et présentaient des symptômes de COVID.

« Conformément aux directives gouvernementales, nous attendions les résultats des tests avant que je puisse retourner au travail, en plus de vouloir s’occuper de deux enfants en difficulté, cela signifiait avoir deux jours d’absence de @thismorning. »









Holly a également expliqué pourquoi son absence de l’écran n’a pas été expliquée dans This Morning.

Elle a poursuivi: « J’ai choisi de ne pas alerter tout le monde à ce sujet parce que mon objectif était de m’occuper d’eux …

« Heureusement, tous les tests sont revenus négatifs et tout le monde se sent beaucoup mieux … à lundi! »