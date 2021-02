Holly Willoughby partage une rare photo de retour avec son mari Dan pour la Saint-Valentin

Holly Willoughby a partagé un selfie rare d’elle avec son mari Dan Baldwin alors que le couple aimé marquait la Saint-Valentin.

La présentatrice de This Morning, âgée de 40 ans, a montré que 13 n’était pas un chiffre malchanceux pour elle et Dan, 46 ans, car ils sont toujours aussi romantiques que jamais après avoir été mariés pendant tant d’années.

Holly a partagé une photo de retour d’elle et de Dan posant ensemble sur une plage, alors qu’elle se rappelait des temps plus ensoleillés alors que le pays continuait d’être en proie à un froid hivernal.

On voit Holly portant un chapeau fedora, tandis que Dan a opté pour des lunettes de soleil pour se protéger les yeux du soleil naissant sur la photo romantique.

On ne sait pas où et quand la photo a été prise, mais on pense que c’est de leur dernière pause ensemble.









Pendant ce temps, pendant le verrouillage national, les deux hommes vivent à Londres avec leurs trois enfants – Harry, 11 ans, Belle, 9 ans et Chester, 6 ans.

Holly est peut-être un nom familier, présentant This Morning et Dancing On Ice pour ITV, entre autres émissions, son mari Dan est le directeur général de Hungry Bear Media ainsi qu’un producteur de télévision qui est un vétéran de nombreuses émissions, y compris Through the Keyhole et Celebrity Juice.

L’histoire d’amour de Holly et Dan a commencé en 2004, lorsqu’ils se sont rencontrés sur le tournage du programme pour enfants Ministry Of Mayhem.







(Image: Getty Images Europe)



En 2006, Dan a proposé à Holly le jour où ils ont emménagé ensemble et ils se sont mariés un an plus tard au château d’Amberley dans le West Sussex, lors d’une cérémonie somptueuse.

Le couple a célébré son 13e anniversaire en août dernier et Holly l’a marqué en partageant une magnifique photo de leur grand jour.

A l’époque, Holly écrivait sur Instagram: « Hier, c’était 13 ans que cette photo a été prise… Je t’aime tellement Daniel… totalement béni… mon monde absolu. »

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à [email protected] ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.