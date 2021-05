Holly Willoughby partage une photo rare de sa fille Belle, 10 ans, portant les bottes de randonnée préférées de sa mère

HOLLY Willoughby a partagé une photo rare de sa fille de 10 ans, Belle, portant une mini version de ses chaussures de randonnée préférées.

La star de 40 ans a posté la jolie photo sur sa page Instagram la nuit dernière, mais a désactivé les commentaires sur la publication.

Instagram

Holly a partagé une jolie photo de sa fille Belle[/caption]

Sur la photo, Belle porte une jolie robe blanche à fleurs, complétée par des bottes à lacets noires.

Son visage est hors de propos mais ses longs cheveux blonds sont lâches et ondulés.

La petite fille marche près de ce qui semble être la porte arrière de la famille, Holly montrant son parquet chic.

Le favori de la télévision a sous-titré le message: «Marcher dans mes chaussures… #Belle @grensonshoes », Avec sa co-star de This Morning Rochelle Humes parmi ses followers pour« aimer »la photo.

Hollywilloughby / Instagarm

Le mini-moi posé dans une version enfant des chaussures de randonnée préférées de sa mère[/caption]

Hollywilloughby / Instagarm

Les chaussures étaient la base de Holly lors de I’m A Celeb en 2018[/caption]

Ce sont le même style de bottes qui est devenu le produit de base de Holly lorsqu’elle a co-animé I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here! avec Declan Donnelly en 2018.

L’icône du style a laissé les fans désespérés de mettre la main sur les chaussures «Nanette» comme le temps, et il semble que sa fille suit les traces de sa célèbre maman.

Belle est la fille unique de Holly avec son mari Dan Baldwin, le couple partageant également deux fils; Harry, 12 ans et Chester, 6 ans.

Médias sociaux – Reportez-vous à la source

La star a trois enfants, avec Belle sa fille unique[/caption]









Plus tôt cette semaine, la présentatrice a avoué sur This Morning qu’elle était une «amasseuse» en matière de sauvegarde de vieux vêtements et de cartes d’anniversaire, laissant Vanessa Feltz horrifiée à l’époque.

L’étoile penaude a révélé: «Je ne suis pas très douée pour donner de vieux vêtements et des trucs et je les construis juste.

«J’ai des tiroirs qui se remplissent – et des cartes d’anniversaire! Je ne peux pas jeter de cartes d’anniversaire, alors j’ai des années et des années de cartes d’anniversaire. «

Vanessa a répondu: « Vous avez besoin d’aide, vous êtes déraisonnable – vous êtes définitivement déraisonnable! »