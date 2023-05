HOLLY Willoughby a partagé une énigme sur la «bonne fortune» quelques heures seulement avant que son co-animateur Phillip Schofield ne quitte This Morning.

La femme de 42 ans a semblé faire référence au drame imminent dans un article sur son blog de style de vie Wylde Moon hier – laissant les fans spéculer.

Rex

Le message disait: « Aujourd’hui, nous embrassons la nouvelle lune en Taureau à bras ouverts. Elle est arrivée aux côtés de la belle Jupiter pour stimuler le positif et la bonne fortune.

« Offrez-vous l’abondance que cette lunaison apporte car il est temps de réaliser vos rêves les plus fous.

« Cette Nouvelle Lune s’accompagne d’opportunités abondantes – en particulier pour quelques signes du zodiaque. Appuyez sur le lien dans notre bio pour tout savoir sur la bonne fortune qui pourrait vous arriver.

Peu de temps après, Phil a révélé qu’il avait prévu de démissionner après plus de 13 ans.

Les fans ont afflué pour commenter la publication, un fan écrivant : « Wow ! Moment idéal je souhaite beaucoup de bonheur pour la suite Lyl ”

Un autre a commenté : « Intéressant… très intéressant.

Les tensions croissantes entre Phillip, 61 ans, et Holly ont conduit à une décision choc.

La paire de présentation a vu leur relation autrefois étroite s’effondrer ces dernières semaines.

Le Sun a révélé plus tôt cette semaine que Phillip avait fait face à la hache de This Morning au milieu d’un bouleversement estival « sismique ».

Mais maintenant, la star de la télévision s’est tournée vers ses réseaux sociaux pour confirmer qu’il quitterait son rôle après quelques jours « difficiles ».

Suite à l’annonce de Phil, Holly a partagé une déclaration émouvante cet après-midi.

Elle a écrit : « Salut tout le monde, ça fait plus de 13 belles années que je présente This Morning with Phil et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour.

« Le canapé ne sera pas le même sans lui », suivi d’un cœur d’amour.

Phillip a écrit: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Il a maintenant été révélé comment ITV prévoit de remplir les chaussures de Phillip pour le moment.

Le diffuseur a publié une déclaration expliquant que les membres de la famille This Morning apporteront leur aide.

Cela inclura probablement Alison Hammond, Dermot O’Leary, Josie Gibson, Craig Doyle, Rochelle Humes et Vernon Kay.

Parmi les autres stars qui ont animé l’émission, citons Carol Vorderman, Andi Peters et Rylan Clark.

Selon les bookmakers, Dermot O’Leary est le favori pour devenir hôte à temps plein.