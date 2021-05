Holly Willoughby partage un cliché effronté avec Keith Lemon alors qu’elle lui souhaite un joyeux anniversaire

HOLLY Willoughby a partagé un cliché effronté avec Keith Lemon alors qu’elle lui souhaitait un joyeux anniversaire.

La mère de trois enfants, 40 ans, a quitté l’émission Celebrity Juice de Keith en tant que capitaine de l’équipe l’année dernière, le laissant «choqué» et ne sachant pas avec qui la remplacer.

Le comédien a admis se sentir déprimé par la nouvelle et a déclaré que c’était toujours difficile quand quelqu’un quittait la série.

Holly avait joué dans la série à succès pendant 12 ans et était partie peu de temps après la sortie de son ami Fearne Cotton.

Elle a cité le désir de passer plus de temps avec ses enfants et son mari, Dan Baldwin, comme raisons de son départ.

Mais le This Morning est resté stoïquement fidèle à Keith – alias Leigh Francis – qui a eu 48 ans hier.

ITV

Partageant un cliché de leur apogée ensemble, Holly a déclaré: «Joyeux anniversaire mec magnifique… je t’aime! @keithlemon c’est votre Birfday !!!! «

Et Keith a répondu: «Fank you Holly! Je t’aime tout de suite! Tu me manques xxx »

Holly et Fearne ont finalement été remplacées par Emily Atack et Laura Whitmore.

Pendant ce temps, Holly – maman de Harry, 11 ans, Belle, 9 ans et Chester, 6 ans – est devenue l’une des présentatrices de télévision les plus réussies du Royaume-Uni.

ITV

Holly avec Keith Lemon et Fearne Cotton[/caption]

Polycopié

Elle présente l’émission de jour d’ITV This Morning, aux côtés de Phillip Schofield, 59 ans, et a remplacé Ant McPartlin, 45 ans, il y a deux ans dans I’m A Celebrity. . . Sortez-moi d’ici.

Keith est le nom de scène de Leigh Francis, originaire de Leeds, dans le Yorkshire.









Il est un humoriste, acteur, réalisateur, producteur, écrivain et doubleur, surtout connu pour avoir créé Bo ‘Selecta! et son alter ego Keith Lemon.

Il a épousé sa femme Jill Carter, une esthéticienne, en 2002 à Allerton Castle, dans le North Yorkshire.

Le couple a une fille, Matilda, et vit ensemble dans le nord de Londres.