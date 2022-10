Holly Willoughby obligée de changer de top à la dernière minute après une grosse gaffe

HOLLY Willoughby a été forcée de changer de haut à la dernière minute aujourd’hui après avoir subi une grosse bévue.

La présentatrice de This Morning, 41 ans, était sur le point de passer à l’antenne lorsque les producteurs ont réalisé que sa chemise causait des problèmes de stroboscope à la caméra en raison de son motif géométrique.

Holly a troqué son chemisier noir et blanc contre une chemise noire avec des roses rouges dessus.

Elle a dit à ses followers: “Le changement de dernière minute… avait un problème de stroboscope … haut par @_albaray .”

Ses fans se sont précipités pour le commenter, une personne écrivant: “Réalités de la télé hein Préférez ce haut en fait il est magnifique !!”

Un autre a commenté : « Oui ! Même sur la photo précédente, il stroboscopique, je ne peux pas imaginer à quel point c’était mauvais à la télévision .”

En savoir plus sur ce matin AVOIR SON AVIS Le père d’Alex Scott réplique aux affirmations selon lesquelles il l’a “intimidée et maltraitée” ce scott pour moi Alex Scott fond en larmes alors qu’elle admet avoir lutté contre un sombre passé

Alors qu’un troisième a écrit: “Tu es magnifique tous les jours @hollywilloughby.”

Holly travaille avec la styliste Danielle Whiteman sur ses tenues pour le spectacle.

Danielle a succédé à Angie Smith en 2020 et avait précédemment déclaré au magazine You : « Holly était ouverte aux nouvelles idées.

“La principale chose que je voulais faire était de lui donner plus de couleur – alors nous avons tout essayé et nous sommes partis de là. Je me souviens qu’elle a dit : « J’ai eu mes enfants. J’ai juste besoin de le changer ».

Holly s’est également ouverte sur l’évolution de son style dans le passé, admettant que mettre des vêtements ensemble “n’a pas toujours été naturel”.





“Pendant longtemps, j’étais assez ignorante”, a-t-elle admis au magazine Red.

“Il y a une photo de moi sur le tapis rouge quand j’ai commencé à la télé et je porte une jupe en velours côtelé marron, une veste en velours côtelé marron, des collants résille et une chaussure à bout rond bizarre. À quoi je pensais?

“Mais j’ai appris à aimer les vêtements avec l’âge et je reconnais maintenant l’importance d’avoir des basiques qui s’intègrent bien dans votre garde-robe.”